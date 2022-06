Ennyi volt a kamatemelés hatása, két forintra a 400-as euró

Az előző órákban a forint a 395-ös és 395,7-es sávot járta be, érintve azt alulról és felülről is. Virág Barnabás, a jegybank alelnöke rövid értékelőt tartott, amely új, erős üzenetet nem tartalmazott, inkább a döntés hátterét magyarázza, így jelentős piacmozgató hatása sem volt. A dollárral szemben közben megint erősödőben van a forint, az USDHUF újra átvitte a 380-at felülről, most 10 fillérrel jár alatta (ez 0,2%-os erősödést jelent). Ehhez kellett az is, hogy a relatív dollárerő mérséklődjön.