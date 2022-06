A hét végére újra 400 fölé gyengült a forint

A Fed felőli szerdai üzenetek csak néhány órára tudták javítani a kockázati étvágyat a világban, aztán a csütörtöki váratlan svájci, illetve várt brit kamatemelés újra emlékeztette a befektetőket, hogy az infláció bizony komoly probléma. Ugyanígy még a svájci lépés előtt az MNB is meglepett sokakat a piacon az egyhetes betétnél az 50 bázispontos emelésével, de ez is csak másfél órára tudta erősödni a forintot az egyre borúsabb nemzetközi befektetői hangulatban, amelyben egy téli gázválság lehetősége is megjelent az oroszok felőli újabb komoly fenyegetés mellett.

Este pedig Navracsics Tibor új uniós területfejlesztési miniszter küldött – összességében nem túl optimista – üzenetek a most zajló brüsszeli tárgyalásainak kilátásairól, amelyek szintén nem segítettek a forinton.

Péntek reggel tehát mindezek miatt az euró jegyzései továbbra is a 400-as szint közelében állnak, és vegyesek a piaci előjelek, mert bár a dollár tegnap jókora gyengülést szenvedett el az euróval szemben (1,04-ről 1,06-ig), de annak felét máris visszaadta, a határidős amerikai részvényindexek pedig továbbra sem mutatnak érdemi felpattanást.

Ma az Európai Bizottság várhatóan hivatalosan ajánlani fogja majd Ukrajnának a tagjelölti státuszt, aztán az uniós vezetők rövidesen állam- és kormányfői szinten is jóváhagyhatják majd ezt, a fejleményre orosz részről továbbra is várhatók üzengetések például a gázpiacon keresztül, az pedig a gazdasági kilátásokon keresztül az eszközárakat is mozgathatja.

Emellett ma délelőtt lesz a magyar Kormányinfó, amelyen várhatóan kiderül majd, hogy mit akar a kormány a kkv-k rezsicsökkentésével (eddig egymásnak ellentmondó üzeneteket hallottunk), illetve az árstopok meghosszabbításának néhány fontos technikai részlete is kiderülhet.

Amint az alábbi ábrán berajzoltuk: egy intenzívebb forinterősödésnél az emelkedő trendvonalat kell figyelni (most éppen 392 körül jár), és ha azon átjutna az EURHUF lefelé, akkor komolyabb további forinterősödés is jöhetne a technikai elemzés szabályai szerint (rövid távú forintgyengülési trend megtörne).

A forint a dollárral szemben tegnap jókora erősödést mutatott a zöldhasú gyengülése miatt, a jegyzések a 380-as szint alá buktak és ma reggel is ott járnak.

