Erősödik a forint, 395 alatt az euróval szemben

A forint 397 körül járt kedd reggel az euróval szemben, ez 0,2%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. A nemzetközi hangulat javulásával párhuzamosan tudott visszakapaszkodni a forint, a háborúval kapcsolatban most inkább megnyugtató hírek érkeznek, vagy legalábbis csendes az ukrajnai front. Az utóbbi napokban a háborús aggodalmak helyét átvették a recessziós félelmek, egyre többen tartanak attól, hogy a jegybankok csak úgy tudnak majd harcolni a magas infláció ellen, hogy recesszióba taszítják a világgazdaságot. A kötvényhozamok elszállása alapján a piac is egyre erősebben árazza ezt a forgatókönyvet. A dollárral szemben most 377-nél járunk, míg az angol font 462,7 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is erősödéssel kezdte a napot, vagyis a magyar deviza továbbra sem tudja ledolgozni az utóbbi hetekben összeszedett lemaradását. A feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékos, az orosz rubel pedig 1,1%-os erősödéssel kezdte a napot.

Az is jót tesz a forintnak, hogy a dollár erősödése lecsillapodott, most 1,053 körül jár az euróval szembeni jegyzés, ami 0,2%-kal magasabb a tegnapinál. A japán jen 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,15%-os erősödéssel nyitott.

Címlapkép: Getty Images