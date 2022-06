A forint lehet a régió fekete báránya, hamarosan 430 lehet egy euró

Jelentősen rontotta a forintárfolyamra vonatkozó prognózisát a Societé Generale (SocGen), a francia bank szerint az év végére 430 forint is lehet egy euró. A cég elemzői szerint jelenleg a magyar deviza a legkevésbé vonzó a régióban, sőt a teljes feltörekvő piacon is az egyik leggyengébb láncszem lehet. A helyzeten csak tovább ronthat, hogy a szakemberek úgy látják, hogy az év végéig sem lesz megállapodás az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról, ez pedig nyomás alatt tarthatja a forintot.

Korai lenne fellélegezni

Az utóbbi napokban érezhetően javult a hangulat a piacon, erősödött a kockázatvállalás, hirtelen félretették a befektetők a recessziós félelmeiket és a háború alakulása sem aggasztja őket, annyira, mint korábban. Ez pedig a forint szempontjából is enyhülést hozott, a múlt héten látott 400 feletti szintről 395 környékére kapaszkodott vissza a magyar fizetőeszköz.

Persze így sem lehet erősnek mondani a forintot, legfeljebb egy kis levegőhöz jutott. A nagy kérdés most az lesz, folytatódik-e a gyengülő trend, ezt pedig a hazai monetáris politika és kormányzati lépések mellett a nemzetközi hangulat döntheti el. Ha ismét felerősödik a kockázatkerülés, akkor az rossz hír lehet a forint szempontjából is, ennek hatása alól nehezen tudja kivonni magát.

Márpedig a SocGen elemzői szerint erre lehet számítani, hiszen rövidtávon rengeteg olyan veszély leselkedik a feltörekvő piaci devizákra, melyek ellensúlyozzák a magas kamatok kedvező hatásait.

Az elemzők szerint tehát egyelőre nyomás alatt maradhatnak a feltörekvő devizák, mivel a törékeny befektetői hangulat továbbra is a dollár erősödése irányába mutat.

A feltörekvő piacon belül pedig szerintük elsősorban a nyersanyagár-sokkoknak való kitettség jelenti majd a különbséget az egyes devizák között. A SocGen elemzése szerint a harmadik negyedévben tetőzhet a dollár erősödése, utána pedig az év vége felé már megint egy kicsit enyhülhet a külső nyomás a szóban forgó devizákon.

Persze ha ez így is lesz, akkor még mindig előtérbe kerülnek a belső tényezők, melyek a francia nagybank szerint szintén nem a forint mellett szólnak. Éppen ezért a forint alulteljesítésére számítanak, egyik konkrét befektetési ajánlásuk a lengyel zloty-forint kereszt vétele. A jelenlegi 85 körüli szintről szerintük 94-ig felmehet a jegyzés, ami

elég jelentős, tíz százalékos alulteljesítést jelentene a forint szempontjából.

Csak érzékeltetésként: az év eleje óta a magyar deviza közel 7%-kal gyengült az euróval szemben, míg a zloty 1,5%-ot veszített. Vagyis, ha bejön a SocGen várakozása, akkor a következő időszakban még durvább lehet a széttartás a két régiós deviza között.

Az indoklásban kiemelik, hogy

a lengyel gazdaság sokkal ellenállóbb a gazdasági és piaci sokkoknak, melyeket az ukrajnai háború és a beszállítói láncok akadozásai okoznak, a fizetési mérleg hiánya alacsonyabb lehet Lengyelországban, mint Magyarországon, illetve a lengyel kormány látványosan javítja kapcsolatát az EU-val, miközben Magyarország egyre távolodik az európai „mainstream”-től, ami a hangulatot rontja és az uniós forrásainkat is veszélybe sodorja.

A forint lehet a régió fekete báránya

Összességében a forint jelenleg a legkevésbé preferált deviza számunkra a régióban, arra számítunk, hogy az euróval szemben is gyengülni fog tovább

- olvasható a SocGen elemzésében.

Kiemelik, hogy az MNB májusban jelezte a kamatemelések lassítását, majd ennek megfelelően a korábbi 100 bázispontról 50 bázispontra csökkent az alapkamat-emelés mértéke. Ez viszont negatív piaci reakciót váltott ki, részben emiatt gyengült a forint, így az MNB megpróbálta kiegyensúlyozni azzal, hogy tovább tartó kamatemelési ciklust ígért. Majd a forint 400 fölé gyengülése újabb fordulatot hozott a jegybanktól, a múlt héten 50 bázisponttal 7,25%-ra emelték az irányadó egyhetes kamatot.

A forint rövidebb távú kilátásait a hagyományos negyedév végi gyengülés árnyékolhatja be (ennek okairól itt írtunk), igaz, a jegybank egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz, hogy ez a szezonális jelenség ne okozzon látványos árfolyamvolatilitást, és ne borzolja a piaci szereplők hangulatát. A jegybank tegnap is rendkívüli swap tendert tartott, ahol 892 millió eurónyi forrást helyezett ki a piaci feszültségek tompítására.

A SocGen szakemberei szerint még júniusban újabb 50 bázispontos kamatemelés jöhet az MNB-től, majd a jövő héten visszaállhatnak az alapkamat 100 bázispontos növelésére a külső körülmények romlása és az erősödő inflációs kockázatok miatt. Most úgy látják, hogy szeptemberben 8,5%-on olvadhat össze az alapkamat és az egyhetes betéti ráta. Az infláció pedig az elemzők szerint 14% körül tetőzhet szintén szeptemberben.

Vagyis a friss elemzés szerint folytatódhat a forint gyengülése a következő egy évben is, a gazdasági növekedés lassulása mellett a külső monetáris kondíciók szigorodása (az EKB és a Fed kamatemelései) is hátrányosak lehetnek a magyar deviza szempontjából. Emellett a kormány és az Európai Bizottság konfliktusa is nyomás alatt tarthatja az árfolyamot,

a SocGen szakemberei arra számítanak, hogy 2023-ban az uniós forrásaink harmadát-negyedét zárolhatják a jogállamisági mechanizmus miatt, illetve a helyreállítási alapról (RRF) sem lesz megállapodás az év végéig.

Marek Drimal, a bank régiós elemzője úgy gondolja, hogy

az év végéig fokozatosan a 420-as szintek felé sodródhat a forint, sőt átmenetileg nagyobb kilengések is lehetnek. Számszerűen az év végére 430-as, majd 2023 első felére 435-ös árfolyamot várnak.

Ezzel pedig a forint nem csak a régióban, hanem a teljes feltörekvő piacon a legrosszabb teljesítményt nyújthatja. A SocGen előrejelzése szerint az azonnali (spot) árfolyamot nézve a török líra és a nigériai naira rosszabb teljesítményt mutathat, azonban a kamattel kiigazított (total return) teljesítménye a legrosszabb lehet a forintnak.

Közben a magyar kötvényhozamok is tovább emelkedhetnek a forint gyengülésével és a jegybank további kamatemeléseivel párhuzamosan. A tízéves referenciahozam a harmadik negyedévben 9,5%-on tetőzhet, majd az év végére 9,3%-ra csökkenhet.

Címlapkép: Getty Images