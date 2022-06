Úgy tűnik, hogy a gyengülés felé talált irányt a forint

Szerda reggel 394,62 körül járt a forint az euróval szemben, vagyis a múlt héten látott 400 feletti jegyzést követően erősödni tudott a magyar deviza. Így eltávolodott a 403-as történelmi mélypontjától és a 400-as lélektani határtól is. Ez leginkább a nemzetközi hangulat javulásának tudható be, a részvénypiacokon is érezhetően csökkent a nyomás, illetve a dollár erősödése is elakadt. Ugyanakkor a javuló hangulat törékenynek tűnik, igazán fontos hírek nem jelentek meg, melyek tartós optimizmust alapoznának meg. Vagyis bármikor újra fordulhat a hangulat, akkor pedig a forint is nyomás alá kerülhet könnyedén. A dollárral szemben most 375,8 közelében járunk, míg az angol font 459,8 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty 0,2%-os gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is minimálisan mozdult.

A már említett fordulat jelei kezdenek látszani a piacon, elsősorban a dollár árfolyamán. Az amerikai deviza ugyanis szerda reggelre 0,4%-kal erősödött az euróval szemben, így 1,05 alá esett a jegyzés. Ha ez tartós folyamat lesz, akkor a feltörekvő piaci devizák szempontjából negatív hír lenne, vagyis akár a forintot is újra a gyengülés felé lökhetné. A japán jen ma reggel 0,2%-kal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font 0,4%-kal gyengült reggel.

