Ma épp a svájci frankkal szemben van történelmi mélyponton a forint

Péntek reggel 400,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. Csütörtökön is járt már a lélektani határ felett a jegyzés, a jelek szerint nem tud onnan szabadulni egykönnyen. A magyar devizát továbbra is sújtja az uniós forrásokkal kapcsolatos vita, ha a piac tartósan beárazza, hogy nem jutunk hozzá a kérdéses összeghez, akkor az további negatív tényező lenne a forint szempontjából. Vagyis egyáltalán nem biztos, hogy itt a folyamat vége, akár a múlt héten látott 403-as történelmi mélypont is veszélyes lehet a magyar deviza szempontjából. A dollárral szemben most 379,9 körül járunk, míg az angol font 466,15 forintba kerül jelenleg.

A forint ismét alulteljesítő, hiszen a régiós versenytársak közül a lengyel zloty minimális erősödésben van, a cseh korona pedig stagnál. A feltörekvő piacon a török líra egyelőre alig mozdul, az orosz rubel pedig 0,4%-os erősödéssel kezdett a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyam befagyni látszik egyelőre 1,05 felett, várhatóan a következő jegybanki döntésekig csak akkor jöhet nagyobb kilengés, ha ismét elromlik a hangulat. Csütörtökön a vártnál gyengébb európai beszerzési menedzserindexek okoztak kisebb pánikot a piacon, ismét felerősödtek a recessziós félelmek, azonban ez nem volt tartós. Ma reggel 1,0535 körül jár a jegyzés, ami minimális dollárgyengülést jelent. Közben a japán jen 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font stagnál.

Címlapkép: Getty Images