„Brutális szembeszélben a forint” – Mi történt megint a magyar devizával?

A romló pénzügyi egyensúly és az uniós viták miatt „brutális szembeszélbe” került a forint, és egyelőre nem is látszik, hogy ez megfordulna – fogalmazott a Portfolio kérdésére egy devizakereskedő hétfő délelőtt. A forint új történelmi mélypontra esett az euróval szemben, az utóbbi hetekben pedig csúnyán elszakadt a régiós versenytársaktól is.

Csúnyán megütötték a forintot megint

Hétfő reggel új történelmi mélypontra esett a forint az euróval szemben, átmenetileg 405 közelében is volt a jegyzés. Innen kicsit korrigált az árfolyam, de a délelőtti 403 körüli árfolyam még mindig fél százalékkal magasabb volt a péntek estinél.

Mindeközben a közvetlen régiós versenytársaink közül a lengyel zloty 0,2%-kal gyengült ma, a cseh korona pedig stagnált az euróval szemben. Vagyis egyértelműen a forintra szálltak rá a befektetők. Ráadásul most a dollár erősödésére sem foghatjuk a dolgot, hiszen az amerikai deviza gyengül az euróval szemben.

A ma reggeli gyengülés elsősorban annak szólhatott, hogy a korábbi 403-as csúcsot átvitte az euró-forint. ez lökött még egyet felfelé az árfolyamon. Ilyenkor ugyanis könnyen jöhet még átmenetileg további emelkedés, ahogy azt most is láthattuk, majd a kezdeti lendület le is csillapodott.

Fájdalmas heteken van túl a forint

Ha kicsit messzebbről nézzük, akkor nem lehet ennyivel elintézni a dolgot, hogy az új történelmi mélypont lökött még egyet a forinton. A magyar deviza ugyanis hetek óta alulteljesítő a régióban, sőt lassan a teljes feltörekvő piac egyik leggyengébb láncszeme. A háború kitörése (február 24.) óta a forint nagyjából 12%-kal gyengült az euróval szemben, miközben a lengyel zloty 2,5%-ot, a cseh korona pedig 0,5%-ot veszített.

Ha pedig a napokban záruló második negyedévet nézzük, akkor az elmúlt három hónapban a forint 8,2%-os esése mellett a két régiós versenytárs minimális elmozdulást mutatott. Sőt, mai erősödésével ezen az időtávon már a török líra is jobban teljesít a forintnál a dollárral szemben.

Vagyis egyértelműen látszik, hogy a régióban egyértelműen, de lassan a teljes feltörekvő piacon a forint lett a fekete bárány.

Ma már nem lehet arról beszélni, hogy elsősorban az orosz-ukrán háború miatt gyengül a forint, hiszen a konfliktus más országokat és más devizákat is hasonló mértékben sújt. Valószínűleg, ha most véget érne a háború, akkor sem lenne tartósan 380-390-nél erősebb a forint, egy leszúrás után ugyanúgy megvennék a befektetők – mondta a Portfolionak nyilatkozó devizakereskedő.

De mi ennek az oka?

Egyre élesebb a vita a kormány és az Európai Bizottság között, emiatt a befektetők lassan elkezdik beárazni, hogy akár az év végéig sem lehet megállapodás az uniós forrásokról .

. Jelentősen romlik Magyarország külső egyensúlyi pozíciója , a külkereskedelmi mérleg és a fizetési mérleg is jelentős hiányt mutat.

, a külkereskedelmi mérleg és a fizetési mérleg is jelentős hiányt mutat. A befektetők szemében nem túl pozitív, hogy a jelentős költségvetési kiigazítást megelőzően a kormány az év elején komoly osztogatásba kezdett , ráadásul a fiskális intézkedések erősen az újabb különadókra épülnek.

, ráadásul a fiskális intézkedések A költségvetés szempontjából is komoly kockázat az uniós források esetleges elvesztése , hiszen ezen be vannak tervezve a büdzsébe.

, hiszen ezen be vannak tervezve a büdzsébe. a negyedév végi technikai zárások forintgyengítő hatását, amit ugyan próbál jegybank új eszközökkel semlegesíteni, de nem lehet kizárni, hogy valami hatás még azért van

Igazából, ha megnézzük a forint grafikonját, akkor egy tíz-tizenöt éve tartó gyengülő trendben van, ez erősödött fel az utóbbi hónapokban – mondta a Portfolio kérdésére egy devizakereskedő. Szerinte egyelőre nem is nagyon látszik, mi tudna ezen változtatni,

jelenleg nagyon negatív a nemzetközi megítélésünk, brutális szembeszélben megy a forint.

Sorakoznak a további kockázatok

Egyelőre nem látszik, mi tudná megfordítani a forint egyre durvább alulteljesítését és gyengülő trendjét. A kézenfekvő megoldás az lenne, ha hirtelen sikerülne tető alá hozni a megállapodást az uniós forrásokról, azonban ezzel kapcsolatban a múlt héten sem jöttek kedvező nyilatkozatok. Orbán Balázs azt mondta, hogy a kormány felkészült arra a negatív forgatókönyvre is, hogy nem lesz megegyezés, míg Navracsics Tibor arról beszélt egy interjúban, hogy elsősorban politikai akarat az, mikor és milyen megállapodás születhet.

Vagyis rövidtávon nem látni, mitől szűnne meg hirtelen a legnagyobb kockázat.

Sőt, a kockázatok inkább a további gyengülés felé mutatnak, hiszen a piac még csak most kezdi beárazni, hogy akár uniós forrásokat is veszíthetünk megállapodás hiányában. Ráadásul hamarosan jönnek az előre betervezett hitelminősítői felülvizsgálatok, melyeken akár a magyar adósbesorolás kilátását ronthatják, vagy extrém esetben le is minősíthetnek minket.

Ha ez megtörténik, akkor a megkérdezett piaci szereplő szerint az „automatikusan újabb 10-20 forintot dob majd az euró árfolyamán”.

Júliusban előbb a Fitch Ratings, majd augusztusban a Standard & Poor’s vizsgálja felül Magyarországot, az utóbbi hetek kommentárjai alapján reális veszély a stabil kilátásunk negatívra rontása. A kereskedő szerint ezeket a negatív forgatókönyveket árazhatja az elemzők egy része, a múlt héten a SocGen szakembere például az év végére 430-ra módosította előrejelzését az euró-forint árfolyamot illetően.

Rövidtávon az MNB keddi kamatdöntésére figyel kiemelten a piac, a jegybank elképzelhető, hogy a múlt havi lassítás után visszatér a gyorsabb, 100 bázispontos alapkamat-emelési tempóhoz. Sok múlik majd a kommunikáción, illetve a friss előrejelzéseken. A hétfő reggeli gyengülés részben annak is betudható, hogy esetleg a befektetők így szeretnének kikényszeríteni a magasabb alapkamatot, illetve a monetáris eszköztár átláthatóvá tételét.

Címlapkép: Getty Images