Mindig van lejjebb a forint számára: már 413 felett az euró

A gázár, illetve a megélhetési válság fogyasztást visszafogó hatásai miatt egyre erőteljesebbek világszerte a recessziós félelmek, tegnap is ez okozott jókora befektetői hangulatromlást, részvény árfolyamesést, dollárerősödést, forintesést. Ennek jegyében az euró/dollár letörte a 19 éves mélypontját 1,034 körül és egészen 1,024-ig esett. Ma hajnalban ismét ezen szint felé fordult a kereskedés, azaz erősödött a dollár.

A határidős amerikai részvényindexek sem jeleznek egyelőre érdemi felpattanást, így tehát ismét borongós nap elé nézhet a forint, ezt pedig már a hajnali kereskedés jelzi, hiszen a jegyzések 407-ről 408,5-ig ugrottak. Tegnap 409,7 körül érte el eddigi történelmi mélypontját a forint az euróval szemben, a dollár ellenében pedig 399,5-nél. A tegnapi forintpiaci mozgásokról hírfolyamunk itt érhető el.

A dollárral szemben mindössze 1 egységre, 398,5 körül jár a reggeli kereskedésben a forint, így tehát itt is nagyon közel a friss történelmi mélypont. Az MNB csütörtökön dönt az egyhetes betéti tenderre felajánlott kamatszintről, ami múlt héten összeolvadt az alapkamattal 7,75%-on. Akkor az alapkamatot 185 bázisponttal, a betéti kamatot 50 bázisponttal emelte az MNB, de azóta már látszik, hogy ez csak rövid időre tudta erősíteni a forintot és számos fundamentális ok hatására a forint jócskán tovább esett, rontva ezzel az inflációs kilátásokat is. Ezeket a fundamentális okokat az alábbi két cikkünkben foglaltuk össze részleteiben:

