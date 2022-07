Jön a Kormányinfó, miközben korábban soha nem látott szinteken lökdösik a forintot

Napok óta gyengül a forint, újabb és újabb történelmi mélypontokat látunk a főbb devizákkal szemben, és közben a Magyar Nemzeti Bank sem nézte tétlenül a devizapiaci folyamatokat. Ezek fényében kifejezetten érdekes lesz, hogy a csütörtök délben kezdődő Kormányinfón a kormány részéről mi hangzik el a hazai fizetőeszközzel kapcsolatban.

A befektetők idegesek, jól látható ez a forint elmúlt napokban mutatott árfolyammozgásán. Csütörtök reggel a vártnál lényegesen nagyobb jegybanki kamatemelés után is tudott tovább gyengülni a forint, és továbbra is nagyon gyenge szinteken kereskednek vele.

A piaci feltételezések és vélemények szerint egy ilyen kritikus helyzetben a kormány és a gazdaságpolitika sem maradhat csendben és tétlen. Főleg annak fényében, hogy egyébként nincs még nyári szünet a kormányzati gépezetnél: szerdán ülésezett a kormány, és a parlamentben is zajlik a jövő évi költségvetés vitája.

Ezért várhatóan kiemelt figyelemmel fogják követni a piaci szereplők Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ma délben kezdődő sajtótájékoztatóját,

mert kíváncsiak, hogy a kormány hogyan kommentálja a sorozatosan történelmi mélypontra zuhanó forint árfolyamát.

A Portfolio az eseményt élőben közvetíti.

A Pénzügyminisztérium szólalt meg szerda délután a forint árfolyammozgására vonatkozó kérdésekre, és csak külföldi okokat említett. Ezért is lesznek kíváncsiak a befektetők, hogy a kormány forinttal kapcsolatos kommunikációja változni fog-e és tesz-e konkrét lépéseket a forint védelme érdekében, egy ilyen kritikus helyzetben.

A minisztérium álláspontjáról kifejtettük tegnap a véleményünket:

A válasz tartalmában egyébként azt üzeni, hogy a kormány külső okokat (háború és a háború okozta új gazdasági helyzet, energiakrízis) lát a forint zuhanása mögött, és ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a kormány nem tud ez ellen hatni. Délutáni cikkünkben épp arra mutattunk rá, hogy a forint zuhanását érdekes közönnyel figyeli a magyar kormány, miközben ezzel szemben délután már nem hagyta szó nélkül a folyamatokat a Magyar Nemzeti Bank és határozottan lépett a forint védelme érdekében. Ez a kormányzati megközelítés pedig arra enged következtetni, hogy a kormány mindent a béke-forgatókönyvre tett fel és ez alapján előttünk leginkább az a szcenárió bontakozik ki, melyben a kormány - mivel ebben a helyzetben nem sokat tehet - nem is szándékozik határozottan közbeavatkozni a forint érdekében. Éppen ezért érdekes lesz látni és hallani, hogy a szerdai kormányülés után a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely miniszter milyen üzenetet fog közvetíteni a forint árfolyamával kapcsolatban, ha egyáltalán fog és azt hogyan fogadják a piaci szereplők. Ha ugyanis nem lesznek a csütörtöki eseményen határozott üzenetek a forint érdekében, akkor azt a piacok úgy is értelmezhetik, hogy a kormányt nem zavarja a rekordgyenge forint és nem is szándékozik érdemben beavatkozni. Ez pedig akár úgy is felfogható, hogy a kormány nem kíván szembemenni az új gazdasági fundamentumok által determinált, gyengülő forintpálya ellen (növekvő energiaimport számla, elszálló folyó fizetési mérleg, cserearány-romlás, majd kényszerű alkalmazkodás és gazdasági sokkterápia).

