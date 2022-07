Óriási fordulat a forintnál a gazdaságpolitika látványos fordulata után

Óriási napon belüli fordulatot láttunk csütörtökön a forint árfolyamában, hiszen reggel még 415 felett is járt az euróval szemben, kora estére viszont már az újabb és újabb erősödési hullámokban 402,5-ig jutott. Mindez amellett következett be, hogy estére még tovább erősödött a dollár az euróval szemben, azaz alapesetben továbbra is ellenszél fújt a forintnál. Mindez jól rávilágít arra, hogy a magyar gazdaságpolitika elmúlt 24 órában mutatott látványos fordulata kellett ahhoz, hogy a forint is óriási fordulatot mutasson be.

A dollár csütörtök estére új közel 20 éves csúcsra erősödött az euróval szemben 1,015-ig, azaz továbbra is ellenszél fúj a feltörekvő piaci devizák között a forintnál is. A befektetők a magas energiaárak, illetve a fejlett világos sújtó megélhetési válság, magas infláció miatt egyre inkább a recesszióra készülnek a következő negyedévek során, illetve arra, hogy a Fed határozottabb kamatemelést hajt végre, mint az EKB és ez egyértelműen a dollár malmára hajtja a vizet.

Ebben a külpiaci környezetben a forintra eleve leértékelődési nyomás nehezedett az elmúlt hetekben, amit a magyar gazdaságpolitika megítélése fokozott, hiszen nem látszott igazán meggyőzőnek az MNB az eddigi kamatemelési lépésekkel, az EU-pénzek terén pedig hol elbizonytalanító, hol csak mérsékelt optimizmust sugalló nyilatkozatok hangzottak el. Eközben főként a gázár szárnyalása miatt rohamosan romlik az ország külső egyensúlya, az pedig szintén leértékelődési nyomás alatt tartotta a forintot.

Amint keddi összefoglalónkban rámutattunk: van lehetőség a gazdaságpolitika két ága kezében arra, hogy ezt a negatív, az inflációs kockázatokat erősítő folyamatot megtörje és úgy tűnik, hogy ez meg is érkezett mindkét ág felől. Az MNB ugyanis már tegnap késő délután jelezte, hogy komolyabb kamatemelésre készül, ma pedig meg is lépte 200 bázispontos szigorítás formájában, aztán délután még azt is beígérte, hogy már jövő héten összeolvasztja a kétféle kamatot, további teret nyitva ezzel a kamatemelések előtt a következő hetekben.

A kormány felől pedig egészen biztató, illetve konkrét információkat hallottunk arról, hogy közelítünk az EU-pénzek kiszabadításához szükséges megállapodás felé, mert négy konkrét területen is felajánlásokat tett a kormány, amelyek Orbán Viktor kormányfő megítélése szerint elhárították a technikai akadályokat a megegyezés előtt.

Jó kérdés, hogy ezek mennyire új felajánlások a kormány részéről (tudomásunk szerint egyáltalán nem azok, de nyilvánosságra hozatalukkal a piaci kedélyek csillapíthatók) és az is, hogy mivel a megegyezéshez két fél egyetértése szükséges, kint Brüsszelben milyen akadályok vannak még a megállapodás útjában ahhoz, hogy az formálisan is megszülethessen ősszel. Utóbbi kapcsán éppen ma jött újabb figyelmeztető jelzés az EP felől, hogy a képviselők továbbra is árgus szemekkel figyelik a magyar és lengyel EU-s pénzfelhasználással kapcsolatos fejleményeket.

Mindenesetre az MNB és a kormány felőli csütörtöki jelek már elegendőek voltak ahhoz, hogy a rohamosan gyengülő, a régiós devizák mezőnyéből látványosan kilógó forint éles napon belüli fordulatot mutasson be és a reggel megjárt 415 feletti tartományból estére több hullámban 403 körülig erősödjön, áttörve a 404,5-ös fontos technikai szintet is. Már délután rámutattunk technikai elemzésünkben, hogy a fordulat előjeleit látni a grafikonon:

A forint éles fordulata a dollárral szemben is jól látszik, hiszen reggel még 410 körül is járt az árfolyam, estére viszont 397 körülig esett, azaz itt is napon belül 12-13 egységnyi változás következett be, a napos gyertya pedig nagy kanóc mellett éles fordulatra utal.

Címlapkép forrása: Getty Images