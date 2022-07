Nagy csapkodásokat élt át pénteken is a forint

Péntek reggel 402,7-nél járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a csütörtök esti árfolyammal. Tegnap a nap második felében kapcsolt komoly erősödésbe a magyar deviza miután a kormány több tagja is pozitívan nyilatkozott az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokról, úgy tűnik, hogy minden kérdésben készek engedni annak érdekében, hogy hozzájussunk az uniós forrásokhoz. Ezt rögtön pozitívan értékelte a piac, ahogy arra számítani is lehetett, az utóbbi hetekben többször kiemeltük, hogy az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanság az egyik legerősebb nyomás a forinton. A következő napok-hetek nagy kérdése az lehet a befektetők szempontjából, mennyire vehető komolyan a magyar kormány fogadkozása, illetve mennyire lesz kemény tárgyalópartner a Bizottság és főleg az Európai Parlament. Ha viszonylag rövid időn belül nem jön megerősítés Brüsszelből azzal kapcsolatban, hogy közelednek az álláspontok, akkor ismét nyomás alá kerülhet a forint. Rövidtávon a ma reggel érkező inflációs adat lehet izgalmas, a várakozások szerint júniusban 11-12%-ra nőhetett az áremelkedési ütem a májusi 10,7%-ról. Talán ennél is fontosabb lehet a maginfláció alakulása, hiszen már a májusi 12,2%-os érték az egyik legmagasabb volt Európában, az elemzők szerint ez akár 13%-ig is ugorhatott. Az infláció alakulása pedig a forintra is hatással lehet pénteken, hiszen már az utóbbi napokban jelentősen emelkedtek az MNB kamatpályájával kapcsolatos várakozások, az inflációs kockázatok fokozódása pedig ezen csak rontana. A dollárral szemben most 396,5-nél járunk, míg az angol font 476,15 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdi a napot. Régiós összevetésben is nagyon kellett már a tegnapi korrekció a forintnak, így az utóbbi egy hétben 0,7 százalékkal gyengült, miközben a zloty 1,8%-ot veszített a korona pedig alig rezdült. A feltörekvő piacon a török líra 0,2%-os gyengüléssel, az orosz rubel pedig hasonló erősödéssel indítja a napot a dollárral szemben.

Azzal a dollárral szemben, mely ismét kezdi bontogatni a szárnyait, hiszen ma reggel 1,014-nél is járt az euróval szemben, ami majdnem húszéves csúcsot jelentett. Az utóbbi napokban részben épp a dollár megállíthatatlan erősödése helyezett nyomást a forintra, vagyis számunkra is rossz hír lenne az amerikai deviza további erősödése. Most egyébként 1,0153 körül jár a jegyzés, ami minimális elmozdulást jelent csütörtök estéhez képest. A jelek szerint a dollár továbbra is a paritás felé menetel, ez határozza meg elsősorban a nemzetközi devizapiaci hangulatot.

