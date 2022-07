Óriási fordulat a forintnál, 10 egységet erősödött az euróval szemben

A délelőtt megjárt 415 körüli szintről több hullámban jelentősen, kora estére 10 egységgel erősödött a forint az euróval szemben, amelyben feltehetően öt főbb tényező játszhat szerepet.

Borús hangulatban indult a reggel a forint számára, mert az euró/dollár a paritás határán táncolt, hajszálnyira meg is közelítette, így a forint 408-ról délelőtt 11 óra tájra 415 közelébe esett az euróval szemben. Aztán mivel a dollár gyengülni kezdett kicsit az euróval szemben, távolodtak a jegyzések a kerek 1,0000-ás szinttől, így a forint is „lélegzetvételhez jutott”.

Az euró/forint jegyzések a fenti mozgás hatására 415 közeléből előbb 412 körülig estek, majd délután 1-kor az MNB által bejelentett 200 bázispontos (várt) kamatemelés hatására 410-ig ugrottak, aztán Virág Barnabás jegybanki alelnök fél 3-kor kezdődött online tájékoztatójának nagyon határozott üzenetei hatására (folytatódnak jelentős ütemben a kamatemelések) még tovább erősödött a forint. A határidős kamatláb-árazások a következő 1 hónapra további 225 bázispont körüli kamatemelést áraznak az MNB-től, 6 hónapos távon pedig összesen 350 bázispont körülit (jelenleg az FRA-görbe teteje 13,25% körül látszik tetőzni), és ez azt jelenti, hogy kicsit élénkülhettek még a kamatemelési várakozások a piacon, amely támogatást adhatott a forintnak. Ez lehetett tehát az első két fontos ok a forint mai látványos napon belüli fordulatában.

Ezeken felül a harmadik és a negyedik ok két magyar miniszteri megszólalás (illetve a mögöttes brüsszeli fejlemény) lehetett a kora délutáni-délutáni órákban. Egyrészt ekkoriban posztolta Navracsics Tibor területfejlesztési tárca nélküli miniszter azt az üzenetet a Facebookon és a Twitteren, hogy „jó hangulatú megbeszélésen vettem részt Elisa Ferreira biztos asszonnyal, akivel a partnerségi megállapodás következő lépéseiről tárgyaltunk.” A magyar miniszter Brüsszelben a regionális politikáért felelős uniós biztossal tárgyalt.

A Portfolio más forrásból származó információi szerint a 2021-2027-es felzárkóztatási pénzek egyfajta keretdokumentumáról, a Partnerségi Megállapodásról előrehaladottak már a tárgyalások és

arra is van esély, hogy az Európai Bizottság még a nyári szünet előtt tárgyal róla, tehát a következő hetek egyikének biztosi ülésére bekerülhet ez a dokumentum napirendi pontként és így akár el is fogadhatják azt.

Ez nagyon fontos szignál lenne a magyar fejlesztések, illetve a befektetők szemszögéből is, hiszen egy ilyen fejleménnyel az Európai Bizottság lényegében kötelezettséget vállal a 22 milliárd eurónyi felzárkóztatási keret majdani kifizetésére, igaz ezt még részletesen ki kell bontani a különböző témák Operatív Programjaiban is, amelyeket szintén egyesével el kell fogadnia később a biztosi testületnek, hogy megindulhassanak a pénzek.

Amint azt a kormány több tagja is jelezte már az elmúlt hetekben: számos Operatív Program többedik változata már kint van a Bizottság asztalán, tehát ezen a területen is viszonylag jól áll a kormány az uniós mezőnyt tekintve is.

Ezután Varga Mihály is nyilatkozatot adott ki az Ecofin ülés után, amelyben azon reményének adott hangot, hogy a másik fontos uniós programunkról, a helyreállítási programról is remélhetőleg már a tárgyalások utolsó fázisában jár a kormány és ősszel megszülethet erről is az alku Brüsszellel. Ez a bizakodó jelzés is javíthatta a befektetői kedélyeket, így a forintnak is támogatást adhatott.

Mindezek hatására a forint átmenetileg egészen 405-ig erősödött az euróval szemben (majd újra gyengült), azaz napon belül csaknem 10 egységnyi volt a szárnyalás, ami mindenképpen figyelemre méltó.

Emellett feltűnő, hogy a forint jókora napon belüli fordulata mellett a lengyel zloty mérsékelten gyengült (volt egy kormányzati bejelentés az energetikai szektor kapcsán, illetve ott is készül a kormány különadókat kivetni a költségvetési deficit enyhítése érdekében), és csak a cseh korona erősödött szintén az euróval szemben. Ez arra utal, hogy akár regionális átsúlyozás is történhetett a lengyel devizából a forint irányába, ami miatt a forint jókora erősödést produkált a zlotyval szemben.

