Újabb csúnya nap kezdődött a forint piacán, már 413 felett az euró

Kedd reggel 410 körül járt a forint az euróval szemben, ez első ránézésre jó hír lehetne, hiszen hétfőn 410 feletti jegyzéseket is láttunk. Azonban tegnap estére 407 alá is visszakapaszkodott a forint, így a késő esti állapothoz képest 0,8 százalékos forintgyengülést látunk, ami már nem néz ki annyira jól a reggeli órákban. Továbbra is elsősorban az uniós források hiánya, illetve a magyar gazdaság külső egyensúlyi mutatóinak (külkereskedelmi mérleg, folyó fizetési mérleg) romlása tartja nyomás alatt a forintot, ugyanakkor a devizapiacon most mindenkit a dollár érdekel, hiszen már hétfőn a paritás közelébe erősödött az euróval szemben. Ez pedig szintén nem jó hír a forintnak, hiszen elég szoros összefüggés van az amerikai fizetőeszköz további erősödése és a magyar deviza gyengülése között. Egyébként a dollár-forint jegyzés most 408,2-nél jár, ebből is látszik, mennyire közel a paritás, hiszen majdnem ugyanannyit kell fizetni a dollárért, mint az euróért, míg az angol font jelenleg 484,6 forintba kerül.

A dollár árfolyamának alakulása mellett itthon kiemelten figyeljük délután az MNB Monetáris Tanácsának döntését. Elvileg a jegybank nem kamatdöntő ülést tartana, de már a múlt héten előrevetítették, hogy az irányadó kamat 200 bázispontos emelését leköveti majd kedden az alapkamat. Így szinte biztosra vehető, hogy az alapkamat jelentős emelésére és a kamatfolyosó emelésére is sor kerül a mai ülésen.

Ha már szót ejtettünk röviden a dollárról: az amerikai deviza ma hajnalban 1,0005-ig erősödött az euróval szemben, vagyis 0,05%-ra volt a paritástól a jegyzés. A fő kérdés az elemzők szerint most nem is az, meglesz-e az áttörés, csak az, mikor. Ez gyakorlatilag bármelyik percben megtörténhet, kérdés, hogy utána merre indul a dollár. A szakemberek arra számítanak, hogy a lélektani szint elérése után komoly csapkodás lehet a piacon és jó eséllyel tovább erősödhet rövidtávon az amerikai deviza a stopok kiütése miatt. Hosszabb távon sem túl jók az euró kilátásai a fordulatot illetően, hiszen, ha az őszi fűtési szezon előtt az oroszok elzárják az Európába irányuló földgázszállításokat, akkor mély recesszió várhat a kontinens gazdaságára. Vagyis egyre valószínűbbnek tűnik az a forgatókönyv, hogy a paritás alatt is lesz élet a dollár számára, nem itt lesz vége a szárnyalásnak.

A forint kedd reggel megint masszívan alulteljesítő, hiszen a bő fél százalékos gyengülése mellett a régióban a lengyel zloty és a cseh korona stagnálással kezdték a napot. A feltörekvő piacon a török líra minimálisan mozdult, míg az orosz rubel több mint egy százalékos erősödést mutat.

Címlapkép: Getty Images