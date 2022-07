Ez hozhatja el az euró szenvedésének végét - nem az EKB kamatdöntése lesz a legnagyobb segítség

Mindkét esemény július 21-én esedékes. Mivel az EKB kamatemelését már jóelőre jelezte, így beépülhetett a euró árazásába, az orosz lépéssel kapcsolatban nagyon sok a kérdés. Az Északi Áramlat 1 karbantartási munkálatai jövő héten érnek véget, és kérdéses, hogy ezek végeztével az oroszok újranyitják-e a vezetéket.

A kormányzatok komolyan számolnak azzal a kockázattal, hogy az oroszok teljesen leállnak a szállítással, amely újabb lökést adna az energiaáraknak, és nagy eséllyel recesszióba taszítaná Európát. Ez komoly kockázatokat jelentene az euróra nézve is, amely már most is a paritás küszöbén áll a dollárral szemben.

Július 21. kulcsfontosságú dátum lesz. Nem az EKB, hanem az orosz gázvezeték miatt

- mondta a lapnak Kaspar Hense, a BlueBay Asset Management szenior portfóliómenedzsere.

Az orosz gázszállítások már most is csak 40%-os kapacitáson történnek, mivel az oroszok erősen korlátozták azokat. A szállítások egyre fontosabbá válnak, ahogy közeledik a tél. Amennyiben továbbra sem érkezik elegendő gáz, az az EKB-t további kamatemelésekre ösztönözheti.

Az EKB eddigi kommunikációja a kamatszint nulla százalék fölé emeléséről nem hozta meg a várt eredményt a devizapiacon, mivel a legtöbb jegybank sokkal határozottabban lépett. A pénzpiacok idén 125 bázispontos kamatemelést áraznak az EKB-től, a Fed március óta már ennél nagyobb mértékben emelt.

Az euró ezzel 20 éves mélypontjára zuhant a dollárral szemben, egészen közel van a paritáshoz. Az euró mozgása az utóbbi időben szorosan lekövette a gázárak mozgását, és a holland tőzsdei gázár továbbra is szoros indikátora lehet az euró árfolyamának.

A legrosszabb forgatókönyv az, hogy az eurózóna recesszióba süllyed, és az euró további 10%-ot esik

- mondta Kit Juckes, a Societe Generale vezető devizastratégája. Szerinte az optimista forgatókönyvben is csak arra lehet számítani, hogy az euró átmenetileg fellélegzik, de összességében a jelenlegi szint környékén stabilizálódik.

Az UBS szerint a teljes gázszállítás leállítása nem a legvalószínűbb forgatókönyv, de ha mégis megtörténik, az 90 dollárcent környékére lökheti az euró árfolyamát, a német 10 éves kötvény hozamát pedig 0%-ra.

