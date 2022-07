Itt a kerek 400-as euró, kulcsfontosságú szintre erősödött a forint

Az imént átmenetileg a kerek 400-as szint alatt is járt a forint az euróval szemben, most éppen a kerek szinten jár, mivel közben a dollár a délutáni hanyatlásból újra kezd erőre kapni. Az euró/dollár 1,02-nél fordult és most már 1,015 felé jár. Emiatt a dollár/forint jegyzések 392-ről 394-ig visszafordultak.

Az alábbi ábrán érzékeltetjük, hogy a mai erősödéssel fontos technikai szintet, az emelkedő trendcsayatorna alsó szélét kezdte el tesztelni a forint és ha ezen lefelé átjutna, akkor abból komolyabb forinterősödés is kijöhet. Ezt például egy pozitív hír is kiválthatná az EU-s pénzek kapcsán, hiszen amint ma részletesen megírtuk exkluzív információink alapján: számos komoly új felajánlást is tett a kormány, és most kerül sorra egy kulcsfontosságú egyeztetés a felek között.

A dollár hanyatlása 1,02-nél megállt, most fordulat látszik 1,015-ig, és emiatt a forint szárnyalása a dollárral szemben is visszafordult.