Csak ráijesztettek a forintra, most mindenki az EKB döntését várja

Csütörtök reggel 399 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett szerda estéhez képest. A magyar deviza tegnap átmenetileg 400 felett is járt, vagyis nem mondhatjuk ki egyértelműen, hogy áttörte a lélektani szintet és megmenekült. Továbbra is nagy kilengések, éles fordulatok jellemzik az árfolyamot, vagyis nem igazán találja az irányt, de ebből legalább akkora eséllyel lehet ismételt gyengülés, mint további erősödés. Ráadásul tegnap este az Európai Bizottság levélben reagált a magyar kormány jogállamisággal kapcsolatos vállalásaira, ebből pedig úgy tűnik, hogy még nincs küszöbön a megállapodás az uniós forrásokról. A hír mérsékeltek negatív lehet a forint szempontjából, hiszen a befektetők az utóbbi hetekben elkezdték beárazni, hogy hamarosan megegyezhetnek a felek. Ma a devizapiac elsősorban az EKB délutáni kamatdöntésére, illetve az euró-dollár árfolyamra figyelhet. Magyar szempontból persze fontosabb az MNB egyhetes betéti tendere, melyen az alapkamatról döntenek, azonban az elmúlt egy hét forinterősödése után valószínűleg nem emel tovább a jegybank. A dollárral szemben reggel 390,5 körül jártunk, míg az angol font 468,2 forintba került.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással, de azon belül inkább erősödéssel kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra alig mozdult, az orosz rubel pedig 0,3%-kal erősödött a dollárral szemben.

Említettük már, hogy az euró-dollár árfolyam alakulása lehet ma a kulcs, arra figyelhetnek elsősorban a befektetők. Az EKB mai ülése kapcsán a hét elején már felröppent a hír, hogy akár 50 bázispontos kamatemelést is mérlegelhetnek, ez euróerősödést váltott ki a piacon. Vagyis most mindenki árgus szemekkel figyeli, mit lép kora délután a jegybank. Az euró 1,0224 körül jár kora reggel, ami majdnem fél százalékos erősödést jelent, vagyis láthatóan a piac is izgatott.

Címlapkép: Getty Images