Trendforduló közeleg: az arany után itt robbanhat a következő nagy tőzsdei sztori!

Az arany hónapok óta az egyik legizgalmasabb befektetői sztori: számtalan makrogazdasági és geopolitikai fejlemény, egyre meredekebb rali és szinte napról napra érkező új történelmi csúcsok tartják lázban a piacot, a nemesfém-sztori kis túlzással rárúgta az ajtót a befektetőkre.

Ám miközben a befektetői őrület a tetőfokára hág és jönnek az elrugaszkodott célárak és a nagy megmondások, a háttérben egy izgalmas trend van kibontakozóban: egy sokak által követett indikátor most azt (is) üzeni, hogy a fókusz rövidesen egy teljesen más eszköz felé fordulhat. Ráadásul egy olyan eszközről van itt szó, amely stratégiai jelentőségénél fogva nemcsak rövid távon, hanem évtizedek távlatában is meghatározó megatrenddé válhat.

Nézzük, hogy pontosan mi is ez a trendforduló és milyen lehetőségeket kínálhat azoknak, akik nem szeretnének kimaradni a következő nagy befektetési sztoriból!