Üzenet vagy teszt? Mi Putyin célja a légtérsértő provokációkkal?
Üzenet vagy teszt? Mi Putyin célja a légtérsértő provokációkkal?

Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében a NATO légterébe berepülő orosz drónok és vadászrepülők jelentette provokációkról volt szó. A témában Huszák Dánielt, a Portfolio Globál rovatának vezető elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében arról volt szó, hogy mekkora a bérszakadék Magyarországon az egyes jövedelmi ötödök között és mekkora regionális bontásban. Erről Hornyák Józsefet, a Portfolio makroelemzőjét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Orosz légtérsértések – (01:22)
  • Bérszakadék – (15:06)

