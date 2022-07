Erősödik a forint pénteken, 400 alatt az euró

Viszonylag nyugodt hete volt a forintnak, a 410-es szintet ezen a héten már nem közelítette meg a jegyzés. Ez egyrészt a nemzetközi hangulat változásának is betudható, az EKB döntésére várva a dollár is gyengült a héten, másrészt a magyar gazdaságpolitikai fordulat is nagymértékben hozzájárulhatott a forint árfolyamának stabilizálódásához. Jelenleg 397,6-nál jár a jegyzés az euróval szemben, ami minimális erősödést jelent az euróval szemben.

A dollár szintén erősödik, az euróval szemben 0,3%-ot erősödött ma, a jegyzés 1,02 alatt van kicsivel. Az EKB tegnapi kamatdöntésére előbb jelentős erősödésbe kezdett az euró, de még az esemény alatt visszaadta az erősödést és azóta ismét a dollárerő a meghatározó. Ez általában kedvezőtlen előjel a forintra nézve.

A lengyel zloty szintén erősödik kissé az euróval szemben, akárcsak a cseh korona. Mindkét régiós deviza esetén 0,1% alatti gyengülést látunk.

A mai napon elsősorban a fejlett piaci beszerzésimenedzser-indexekre kell figyelni, amelyek a reálgazdaság aktuális állapotáról adhatnak friss képet a recessziós aggodalmak közepette. A forint szempontjából viszont kritikus fontosságú a Fitch Ratings ma este érkező minősítése.

