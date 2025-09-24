  • Megjelenítés
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Portfolio
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása. A műsor első részében arról az ellenzéki javaslatról beszélgettünk Farkas András nyugdíjszakértővel, amely szerint 120 ezer forintos minimálnyugdíjat vezetnének be Magyarországon. A Tisza párt emellett differenciált nyugdíjemelést ígért, a 120-140 ezer forint közti nyugdíjak esetében pedig egyszeri, sávos extra emelést alkalmaznának. A kérdés a pártpolitikán túl is érdekes: mennyire alakítható át ebbe az irányba a magyar nyugdíjrendszer, és mekkora terhet jelentene mindez a költségvetésnek.

Második témánk az egészségügy lesz: az október 30-i Portfolio Private Health Forum 2025 konferencia kapcsán azt jártuk körbe, mennyire hatékony a fejlesztésekkel megerősödött magánszektor, és hogy tudják kigazdálkodni a betegek a 30–40 ezer forintos szakrendelések díjait - miközben az állami ellátás érdemben nem javult az elmúlt években.
Főbb témáink:

  • Intro - (00:00)
  • Kinek hozhatna minimálnyugdíjat a postás? - (02:02)
  • Új irányok a magyar (magán)egészségügyben - (16:03)
