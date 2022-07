Megint gyengül a forint a kamatdöntés előtt, 400 felett az euró

A forint 399,6-ig gyengült kedd reggelre az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett tegnap estéhez képest. Vagyis a gyengülés nem is ma reggel jelentős, már hétfő délután elindult egy negatív folyamat a forint szempontjából. Ennek oka pedig az volt, hogy Oroszország ismét visszafogta a gázszállításokat az Északi Áramlat vezetéken, ami miatt 180 euróig ugrott a földgáz világpiaci ára, illetve megint erősödtek a közelgő energiaválsággal kapcsolatos félelmek. A gáz ára pedig erőteljes hatással van a forint árfolyamára, ahogy azt az utóbbi hónapokban már többször láthattuk. A nyersanyagok áremelkedése miatt ugyanis a magyar külkereskedelmi egyenleg jelentősen romlik, ami egyrészt fontos fundamentális negatívum a befektetők szemében, másrészt komoly forinteladásokat jelent gyakorlatban is a piacon. A piac ma elsősorban az MNB Monetáris Tanácsának döntésére fókuszál, az előzetes várakozások szerint 50-100 bázisponttal emelkedhet az alapkamat, mely így 2009 óta először lehet 10% felett. A döntést követően közleményben ismerteti majd a részleteket és az indoklást a jegybank. A dollárral szemben most 390,7-nél járunk, míg az angol font 471,4 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdték a keddi napot. A feltörekvő piacon a török líra 0,2%-kal, az orosz rubel pedig 0,6%-kal gyengült a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyam szempontjából a már említett holnapi Fed-döntés lehet kulcsfontosságú, a várakozások szerint az amerikai jegybank 75 bázisponttal emeli majd a kamatot, de a 100 bázispontos lépés sem elképzelhetetlen. Ez pedig a forint szempontjából is lényeges lehet, hiszen az utóbbi hónapokban többször láttuk már, hogy a dollár erősödése esetén a magyar deviza általában gyengül. Vagyis ha az amerikai jegybank döntésére reagálva ismét a paritás felé mozdul az euró-dollár, akkor az a forintnak rossz hír lehet. Most egyébként 1,0226 körül jár az euró-dollár jegyzés, ami minimális euróerősödést jelent tegnaphoz képest. A japán jen eközben stagnált, míg az angol font 0,2%-kal erősödött a dollár ellenében.

