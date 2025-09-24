Szépen javul a magyarok várható élettartama – de valamiért nem sikerül lépést tartani a visegrádi országokkal

Megjelentek az Eurostat adatai a születéskor várható élettartam 2024-es alakulásáról: Magyarországon – a történelem során először – elérte a 77 évet a mutató értéke, a férfiak 73,8 évnyi, a nők 80,1 évnyi élettartamra számíthatnak. A magyarok várható élettartama az utóbbi két évtizedben jelentősen, uniós átlagot meghaladó ütemben emelkedett, ami nem meglepő, hiszen alacsonyabb bázisról könnyebb a növekedés. A régió többi országához viszonyítva azonban kifejezetten szerény a magyar teljesítmény, a társországoknál kevésbé sikerült előrelépni, így Magyarország a húsz évvel ezelőtti helyzethez képest is leszakadt a visegrádi országok átlagától. Mutatjuk, milyen trendek rajzolódnak ki a magyar demográfiai helyzet egyik legfontosabb mérőszámának alakulásából.

Közzétette az Eurostat a születéskor várható élettartam 2024-es előzetes adatsorát, melyből kiolvasható, hogy az uniós országokban 81,7 évnyi életre számíthatnak az újszülöttek, ez 0,3 éves növekedést jelent a megelőző évi értékhez képest. Magyarország hátulról a negyedik helyet foglalja el a tagállamok rangsorában, tavaly 77,0 év volt a hazai érték, ugyancsak 0,3 évnyi növekedéssel. (Csupán Bulgáriát, Romániát és Lettországot sikerült magunk mögé utasítani.)

A magyar férfiak tavaly 73,8 évnyi, a nők 80,1 évnyi várható élettartamra számíthattak, mindkettő történelmi csúcs.

Hogyan számítják ki a várható élettartamot?



A születéskor várható élettartam egy becslés eredménye, amely az aktuális halálozási statisztikákon alapszik. A számítás során feltételezik, hogy az újszülöttekre egész életük során olyan mortalitási ráták lesznek érvényesek, amelyek éppen jellemzik a lakosságot. Ez a számítás kiszűri a népesség életkori megoszlásából fakadó torzításokat, de nem veszi figyelembe, hogy a jövőben változhatnak a halálozási trendek, például az orvoslás fejlődésének köszönhetően.

Az utóbbi húsz évben mindenütt érdemben nőtt a születéskor várható élettartam, a 27 uniós tagállam átlagos értéke 78,3 éves bázisról indulva produkált 3,4 éves emelkedést, miközben Magyarországon 73 évről kereken 4 évet nőtt a várható élettartam,

azaz sikerült valamelyest közelebb zárkózni az EU átlagához.

Ez pozitívum, de természetes folyamat, hiszen a legtöbb mutatóban – például a gazdasági teljesítményben is – könnyebb növekedni az alacsonyabb szintekről, míg az eleve magas várható élettartamú országok nehezebben produkálnak azonos mértékű további növekedést.

A visegrádi országok csoportjával összevetve azonban nem magyar felzárkózás, hanem magyar leszakadás mutatkozik az utóbbi két évtizedben, amiért különösen az utóbbi két év folyamatai felelősek. Lengyelország, Csehország és Szlovákia húsz év alatt átlagosan 75 évről 79,2 évre növelte a várható élettartamát, így a három visegrádi társtól mért magyar lemaradás – amely mindvégig fennállt – 2 évről 2,2 évre súlyosbodott. A különbség 2013-ban volt a legkisebb, 1,5 év, sőt 2021-ben is sikerült 1,6 éves távolságra megközelíteni a lengyel, cseh és szlovák értékek átlagát, de 2023-ban és 2024-ben nagy távolodás történt,

így tavaly létrejött az utóbbi húsz év legnagyobb szakadéka.

A számok mögé nézve az is látszik, hogy főként a nők lemaradása okozta Magyarország relatív eltávolodását a régiós mezőnytől. A 2004-től 2024-ig tartó időszakban a magyar férfiak 2,4 éves lemaradásról 2,0 éves lemaradásra zárkóztak fel a visegrádi társországok átlagához viszonyítva. Ugyanez idő alatt viszont a magyar nők várható élettartama 1,6 éves lemaradásról 2,4 évre súlyosbodott Lengyelország, Csehország és Szlovákia átlagértékéhez képest.

A magyar nők várható élettartamának relatív "alulteljesítése" uniós összevetésben is érezhető:

az EU-s országok együttes teljesítményével megegyezően hazánkban is 2,9 évvel nőtt a mutató értéke, mialatt a magyar férfiak 5,1 éves növekedése felülmúlta az unió egészét reprezentáló 4,2 éves férfi várható élettartam-növekedését.

Mindez azt is eredményezte, hogy a V4-ek körében Magyarországon közeledett a legnagyobb mértékben a férfiak és nők várható élettartama a vizsgált húsz év leforgása alatt.

Magyarországon 2,2 évvel, 6,3 évre szűkült a nemek közti különbség,

Lengyelországban 1,1 évvel, 7,5 évre,

Szlovákiában 1 évvel, 6,7 évre,

Csehországban pedig 0,7 évvel, 5,9 évre mérséklődött a nemek közti szakadék.

Az EU egészében 1,3 évvel, 5,2 évre csökkent a nők és férfiak várható élettartama közti különbség 2004-től 2024-ig.

A magyar teljesítmény tehát felemás: 2004-től 2024-ig – felzárkózó pályán haladó országhoz méltó módon – sikerült számottevően növelni a várható élettartamot, így közeledni az uniós átlaghoz. A régió többi országánál azonban gyengébb eredményeket tud felmutatni Magyarország: mialatt a visegrádi társak erősebben zárkóztak fel, az eredetileg is V4-es sereghajtóként induló magyarok nem tudtak konvergálni a régiós átlaghoz, hanem alulteljesítették Közép-Európát. Igaz, hogy ebben férfiak és nők terén nagy eltérés mutatkozik, a férfiak a régiós átlagnál jobb élettartam-javulást értek el, míg a magyar nők relatíve szerényebb növekedést tudtak elérni.

Miben halnak meg idejekorán a magyarok?

Az Eurostat legfrissebb, 2023-as számaiból az is kiderül, hogy szoros összefüggés van a születéskor várható élettartam és a vezető halálokok dominanciája között. Minden országra – ahol rendelkezésre áll adat – kiszámítottuk, mekkora részt tesznek ki a halálozásokból a keringési rendszer betegségei, a daganatok, a légzőrendszeri betegségek, az emésztőrendszeri betegségek és a külső okok (pl. balesetek, öngyilkosság, mérgezések stb.).

Szembetűnő, hogy az alacsonyabb élettartamú országokban – például Bulgáriában, Magyarországon, Szlovákiában és a Baltikumban – a halálesetek kiugró többsége, 85-90%-a ezekhez a vezető halálokokhoz köthető,

azaz felettébb koncentráltak a halálozási okok.

Ezzel szemben a hosszabb élettartamú országokban ezeknek a halálokoknak az aránya akár 65-70%-ra mérséklődik, azaz egyre nagyobb súllyal jelennek meg más, ritkább halálokok – például neurológiai betegségek, demencia vagy különféle krónikus állapotok.

Az összefüggés hátterében több tényező is állhat:

Fejlettebb egészségügyi rendszer, jobb prevenció: ahol sikerül hatékonyabban kivédeni a megelőzhető halálozásokat, például gyakoribb és szélesebb körű szűrésekkel, ott egyértelmű élettartam-növekedésre számíthatnak az emberek.

ahol sikerül hatékonyabban kivédeni a megelőzhető halálozásokat, például gyakoribb és szélesebb körű szűrésekkel, ott egyértelmű élettartam-növekedésre számíthatnak az emberek. Magasabb egy főre jutó reáljövedelem: a magasabb jövedelmű országokban könnyebben finanszírozzák az emberek az egészséges életmódot, így egy ország magasabb fejlettsége közvetetten hozzájárul mind a fő, megelőzhető halálokok mérsékléséhez, mind a várható élettartam növeléséhez.

a magasabb jövedelmű országokban könnyebben finanszírozzák az emberek az egészséges életmódot, így egy ország magasabb fejlettsége közvetetten hozzájárul mind a fő, megelőzhető halálokok mérsékléséhez, mind a várható élettartam növeléséhez. Speciálisan időskori betegségek térnyerése: a hosszabb élettartam miatt előtérbe kerülnek a főként idős korban kialakuló megbetegedések, például a demencia, Alzheimer vagy neurológiai halálokok.

Amely ország tehát a várható élettartamot szeretné növelni, a fő "gyilkosok" (például rák, keringési rendszer betegségei) elleni védekezés javításával jelentős eredményeket érhet el. A siker esetén így nemcsak lényegesen később, de gyakran más, ritkább okokból halnak majd meg az emberek, azaz diverzifikáltabb lesz a halálozási okok mezőnye.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images