Miért beteg még mindig a forint és hogyan lehetne meggyógyítani?

Az utóbbi napokban 400 alá erősödött vissza a forint az euróval szemben, azonban hosszabb időszakot nézve továbbra is gyengének mondható a magyar deviza, hiszen egy év alatt 10 százalékot veszített az euróval szemben. Az orosz-ukrán háború kitörése előtt még a mostani árfolyam is bőven történelmi mélypont lett volna. A forint és a magyar kötvények utóbbi hónapokban látott alulteljesítése a magyar gazdaságpolitikai mix és a magyar gazdaság sérülékenységének eredménye – állapítja meg friss elemzésében az Unicredit Bank.

Levegőhöz jutott a forint, de erősnek még nem nevezhető

Július elején még 415 felett láttunk új történelmi mélypontot a forint szempontjából, majd azóta 400 alá kapaszkodott vissza a magyar deviza. A fordulat látványos volt, azonban korántsem mondhatjuk, hogy teljes hátraarcot csinált volna az árfolyam. Az elmúlt egy évben még így is 10%-kal gyengült a forint az euróval szemben, az év eleje óta pedig 7,5%-os a visszaesés.

Ha a régiós versenytársakhoz viszonyítjuk a magyar deviza teljesítményét, akkor egy év alatt a lengyel zlotyval szemben majdnem 7 százalékot, a cseh korona ellenében pedig 15%-ot bukott a forint. Vagyis

továbbra sem lehet azt mondani, hogy erős lenne az árfolyam, legfeljebb egy kis fellélegzés jött az utóbbi napokban.

Többször írtunk már arról, minek volt köszönhető a forint alulteljesítése az utóbbi hónapokban:

A dollár folyamatos erősödése rossz hír volt a forint, mint magas bétájú deviza számára.

Jelentősen romlottak a magyar gazdaság külső mutatói, ami a mostanihoz hasonló kockázatkerülő nemzetközi hangulatban nem jó hír, hiszen ezeket a fundamentális tényezőket kiemelten veszik figyelembe a befektetők. A külső egyensúly romlása önmagában, a forintpiaci kereslet-kínálati viszonyok megváltozásán keresztül is gyengítette az árfolyamot.

Az év eleji költségvetési osztogatás után nyáron komoly kiigazítást kellett bejelentenie a kormánynak, annak tálalása pedig nem mindig sikerült pozitívra. A különböző szektorokra kivetett adók a piac szemében negatív üzenetek voltak.

A magyar gazdaság ráutaltsága Európában az egyik legnagyobb az orosz energiahordozókra, ez pedig a forint sorsát is meghatározza, hiszen naponta hallani az energiaválság réméről, arról, hogy esetleg a fűtési szezonban nem lesz földgáz Európában.

Mitől esett ágynak a forint?

A forint és a magyar kötvények alulteljesítése az utóbbi hónapokban jórészt a gazdaságpolitikai mixnek és a geopolitikai kockázatoknak való erős sérülékenységnek volt köszönhető – állapította meg friss elemzésében Dan Bucsa. Emellett jelentős szerepe volt annak is, hogy a költségvetés által generált likviditástöbblet a régióban a legnagyobb kamatemelésre kényszerítette az MNB-t, ami miatt elveszett a monetáris politika rugalmassága – teszi hozzá az Unicredit Bank elemzője.

Az elemzők szerint tehát nem csak az egyre súlyosbodó makrogazdasági egyensúlytalanságok helyeznek nyomást a forintra, hanem a fiskális és monetáris politika korábbi lazasága és a geopolitikai tényezők is szerepet játszanak.

A koronavírus-járvány előtti években, amikor Európában és a tengerentúlon is alacsony volt a kamat, az MNB próbálta finanszírozó devizává (funding currency) tenni a forintot a régióban. Ennek hátterét a fizetési mérleg jelentős többlete és a működőtőke-beáramlás adta, melyek megóvták a magyar devizát a komoly leértékelődéstől. Az összes fontos gazdasági szereplő forint melletti (long) pozícióban volt, kivéve a külföldi hedge fundokat – vezeti le Dan Bucsa. A bankok szép lassan leépítették devizakitettségüket, a vállalatok is egyre gyakrabban inkább forintban vettek fel hiteleket, mivel az még támogatott is volt, miközben a fizetési mérleg többlete miatt jelentős devizamegtakarítás épült fel.

Részben a fenti vezetett oda, hogy a mostani helyzetben a magyar jegybank nem tudta érdemben szigorítani a likviditási kondíciókat, vagyis nem tudott forintot kiszívni a piacról devizapiaci intervenciókkal, mint a régióban Csehország, Lengyelország vagy Románia. A finanszírozó deviza szerep mellett ugyanis nem volt szükség jelentős devizatartalékra, hiszen csökkent a külső adósság, illetve emiatt az uniós források akadozása sem okozott komoly kellemetlenséget. Éppen emiatt nem tud most az MNB jelentős összeggel interveniálni, hogy védje a forintot, hiszen a tartaléka egyébként is alacsony régiós összevetésben, ráadásul az energiaárak elszállásával jelentősen emelkedett a külső adósság, ami rontja a tartalékmegfelelési mutatókat

A fenti folyamattal párhuzamosan a kormány és a jegybank inkább gyengébb forintban voltak érdekeltek majdnem tíz évig. A magyar deviza fokozatos leértékelődése ellensúlyozta a munkaerőköltségek emelkedését 2010 után. Vagyis a vállalatok nagyobb bérnövekedést engedtek, mivel bíztak abban, hogy a gazdaságpolitika besegít nekik a gyengébb forinttal. Ez a modell egészen a járványig működött is, akkor a globális beszállítói nehézségek hirtelen negatívan érintették a magyar exportot és tőkebeáramlást.

Ebben a helyzetben jelentett újabb csapást az Ukrajnában kirobbant háború, ami a magyar energiakitettség miatt tovább növelte a külkereskedelmi hiányt. Az Unicredit szerint, ha Európa teljesen leválna az orosz olajról és gázról, akkor Magyarország nem tudná fenntartani jelenlegi energiastruktúráját. Szerintük az is csak átmeneti, hogy még kaphatunk orosz olajat a Barátság kőolajvezetéket, ráadásul örökké nem függhetünk az olcsóbb Urál típusú kőolajtól. Ha ezek az átmeneti könnyebbségek megszűnnek, akkor az komoly terhet jelent majd a teljes magyar gazdaságnak a vállalatoktól a költségvetésen át a háztartásokig minden szereplőnek.

A fentiek eredményeként tíz év után először lehet jelentős külső finanszírozási igénye a magyar gazdaságnak idén, és ez a deficit 2023-ban is csak minimálisan csökkenhet – figyelmeztet Bucsa.

Mi jöhet még?

A következő időszakban a kötvénypiac és a forint számára is egy kis támogatást jelenthet az infláció lassulása július-augusztusban, ugyanakkor a geopolitikai kockázatok továbbra is komoly nyomást jelentenek majd – emeli ki Bucsa. A bank elemzője szerint a következő időszakban kulcsfontosságú lehet a költségvetési hiány alakulása, illetve a megállapodás az EU-forrásokról. Utóbbira az elemző szerint a negyedik negyedévben kerülhet sor, de utána a politikai alku után is csak lassan indulhatnak meg a kifizetések.

Tovább nehezíti a forint helyzetét, hogy az Unicredit szerint 2023-ig elhúzódhat az infláció tetőzése, ha az árstopok október után is fennmaradnak. Ez azt jelenti, hogy még a jövő év végén is 10 százalék felett lehet az áremelkedés üteme azt követően, hogy 2023 elején 18% közelében tetőzhet.

Magyarország jelentős energiakitettsége miatt az orosz földgázszállítások esetleges leállítása is érzékenyebben érintené a forintot és a magyar kötvényeket, mint a régiós versenytársakat. Kiemelik, hogy az inflációnak és a finanszírozási szükségletnek jelentősen csökkennie kellene 2023-ban, hogy megteremtse a mozgásteret a nagyon jelentős 2024-26-os kötvénylejáratok fedezésére.

A költségvetés helyzete sem lesz egyszerű a következő években, hiszen hosszútávon is fennmaradhat a GDP 2%-át kitevő energiaár-támogatás, miközben a büdzsének nem szabadna 1,5%-nál nagyobb deficittel működnie, hogy erőteljesebben csökkenjen az adósságráta egy kezelhetőbb szintre. Vagyis a rezsicsökkentés költsége és a GDP 2,6%-ára rúgó kamatkiadások nélkül 4,5%-os elsődleges többletet kellene produkálnia a költségvetésnek, ehhez pedig az kellene, hogy jelentősen javuljon a hatékonyság, elsősorban az uniós projekteknél.

Az uniós források kapcsán az Unicredit elemzője azt emelte ki, hogy szerinte a kormány az Európai Bizottság legtöbb feltételét igyekszik majd teljesíteni, mivel szüksége van a visszatartott összegre. A megegyezésre ugyanakkor majd csak a negyedik negyedévben kerülhet sor, ezzel a helyreállítási alap 1,8 milliárd eurós előlege nyílhat meg az év végén vagy 2023 elején. Ezt követően utófinanszírozással érkezhetnek a helyreállítási alap pénzei, illetve a „normális”, hétéves uniós források is veszélyben lehetnek a jogállamisági eljárás miatt.

Eddig az MNB igyekezett kamatemelésekkel megakadályozni a forint gyengülését és az inflációs várakozások beragadását. Ehhez kellene most csatlakoznia a kormánynak a fiskális politika szigorításával és az EU-megállapodással. Ha ez nem történik meg, azt a befektetők megbüntethetik

- véli Dan Bucsa.

