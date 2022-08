Tovább erősödött a forint, 396 alá is benézett

A forint tegnap is erősödött, pár percre a 400-at is átvitte a jegyzés. Ma reggel is lendületben van a magyar deviza, egy euróért most kereken 399 forint 60 fillért kell adni, napon belül 0,4%-os erősödést látunk.

A dollárral szemben kis erősödést látunk, 0,1%-kal olcsóbb ma egy dollár, mint tegnap, egy egység amerikai devizáért most 390 forint 10 fillért kell adni. A dollár erősödik az euróval szemben, 1,02 felett a jegyzés, így a forint ma a dollárerősödés és európai részvénypiaci esés közepette tud erősödni (a BUX is felülteljesít ma reggel).

Címlapkép: Getty Images