Ütést kapott a forint az orosz kőolajszállítások leállítása hírére - Közelbe került a 400-as euró

Az orosz kőolajszállítások leállítása hírére azonnali reakcióként ütni kezdték a forintot: az euró jegyzései 394 közeléből 398-ig ugrottak rövid idő alatt, majd 397-398 között hullámzott tovább az árfolyam. Amint külön cikkünkben rámutattunk: a hír az üzemanyag-ellátás és a gazdasági kilátások szempontjából mindenképpen negatívnak tűnik akkor, ha tartósan állnak majd a szállítások és ezt jelzi a forint esése is. A Mol százhalombattai finomítója ugyanis az elmúlt hónapokban átlagosan mintegy 70%-os arányban kevert be orosz olcsó urali kőolajat. 2020-ban a csehek kőolajimportjának 29%-a származott Oroszországból és valószínűleg ezzel magyarázható az, hogy most a korona csak 0,1%-os gyengüléssel megúszta azt, hogy feléjük szintén leálltak az orosz szállítások. (Szlovákiában euró van, így ott nem tudunk árfolyammozgásról beszámolni, a lengyelek felé pedig zavartalan a kőolajellátás a Barátság vezeték északi ágán.).