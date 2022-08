Szögezzük le végre: sem a rubel, sem az ukrán hrivnya nem hasonlítható a forinthoz!

Az utóbbi hónapokban időről időre felbukkant a magyar sajtóban az a vélemény, mely szerint még az orosz rubel és az ukrán hrivnya is jobban teljesít a forintnál a háború alatt. Látszólag ez lehet, hogy így is van, azonban ezzel almát hasonlítanánk a körtéhez. A két deviza esetében ugyanis a háború kitörése óta nagyon komoly tőkekorlátozások vannak érvényben, melyek korlátozzák a devizaforgalmat. Vagyis jelen pillanatban sem az orosz, sem az ukrán fizetőeszköz aktuális árfolyama nem tekinthető piacinak.

Szárnyal a rubel, látszólag jól tartja magát a hrivnya

Az orosz rubel jelenleg 60 körül jár a dollárral szemben, ez az utóbbi egy évben 17%-os erősödést jelent. A háború februári kitörése előtt 80 körül volt a jegyzés, vagyis ma már mondhatjuk, hogy erősebb a rubel, mint akkor, amikor megtámadta Oroszország Ukrajnát. A háború kitörésekor persze volt egy heves gyengülés, egészen 150-ig ugrott az árfolyam, majd onnan kapaszkodott vissza.

Az ukrán hrivnya nem teljesít ennyire jól, az elmúlt egy évben 37,4%-kal gyengült a dollárral szemben. Azonban még ez a gyengülés is mérsékeltnek mondható annak tükrében, hogy napról napra bombázzák az ország területét.

Ha a fentiek mellé a forint teljesítményét odatesszük, akkor a magyar fizetőeszköz 32,9%-kal gyengült egy év alatt a dollárral szemben. Vagyis a hrivnyánál most éppen egy hajszállal jobb a teljesítménye, a rubelhez képest viszont jelentős a lemaradás.

Jogos lehet a gyanú, hogyan tud két háború által sújtott deviza ilyen jól teljesíteni. Éppen ezért érdemes alaposabban megvizsgálni, mennyire tekinthető a rubel és a hrivnya árfolyama piaci alapúnak. A háború kitörése után mindkét ország jelentős tőkekorlátozásokat vezetett be.

„Elfogyott” a forgalom a rubelben

Főleg az orosz rubel teljesítménye meglepő, az elmúlt hónapokban megjelentek olyan hírek, hogy az orosz kormány már inkább gyengítené a devizát. De lássuk, milyen intézkedésekkel igyekeznek védekezni a háború hatásai ellen! Ezzel kapcsolatban a dallasi Fed publikált egy tanulmányt még május végén.

Az amerikai regionális jegybank kiemeli, hogy a nyugati szankciókra válaszul korlátozza Oroszország a tőkemozgásokat, ezekkel az intézkedésekkel sikerült elkerülni, hogy pénzügyi válsághoz vezessen a háború. Ahhoz, hogy megértsük az orosz jegybank jelenlegi lépéseit érdemes visszamennünk nyolc évet az időben. 2014-ben ugyanis a Krím bekebelezésekor Oroszországban komoly külső finanszírozási válság alakult ki a hasonló szankciók miatt, ebből tanulva építették fel idén tavasszal a rubel védelmét.

2014-ben a Krím elcsatolásakor a külföldi tőkebeáramlások jelentősen visszaestek Oroszország felé, a bruttó tőkeáramlás az orosz GDP több mint 11%-ával csökkent. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a külföldi szereplők azonnal beszüntették az orosz eszközök vásárlását. Emiatt az orosz vállalatok és magánszemélyek nehezen tudták teljesíteni devizakötelezettségeiket, a hiteleik törlesztését, illetve az import fedezését. Arra a helyzetre két lépéssel reagált az orosz jegybank: jelentős mennyiségű devizát adott el a tartalékából, illetve felemelte a kamatokat.

Az orosz devizatartalék 2014 elején még 500 milliárd dollár körül volt, ez alig egy év alatt 350 milliárdra esett vissza, vagyis a tartalék harminc százalékát el kellett égetniük, hogy viszonylag stabilan tartsák a rubel árfolyamát. Emellett összesen 1150 bázisponttal emelték meg az alapkamatot, ami szintén segített stabilizálni az árfolyamot.

Nyolc évvel később Oroszország még keményebb nyugati gazdasági szankciókkal néz szembe, melyek ráadásul az orosz jegybank tartalékának egy részét is érintik. Így most sokkal nehezebb a devizapiacon interveniálni, mint 2014-ben, mivel a devizatartalék egy részét befagyasztották nyugati bankok. A nyugati országok célja, hogy ezekkel a büntetőintézkedésekkel elvágja Oroszország devizaforrásait, így megnehezítse az ukrajnai háború finanszírozását.

A fenti grafikonon látszik, hogy a kamatemelés módszerével most is élt az orosz központi bank, három nappal a háború kitörése után 1050 bázisponttal emelte azonnal az irányadó kamatot, hogy megfékezze a rubel zuhanását. Azóta a 20 százalékos kamatot már vissza is csökkentették 8%-ra, de az orosz deviza továbbra is erősödik.

Ez pedig annak tudható be, hogy a devizatartalék eladása helyett most erőteljes tőkekorlátozásokkal reagált a jegybank. Az orosz állampolgárok jelenleg nem vihetnek ki devizát az országból és a számlájukról is csak korlátozott összeget vehetnek fel. A vállalatoknak pedig a devizában keletkező bevételük 80 százalékát át kell váltaniuk rubelre a jegybanknál, később ezt a kötelező arányt 50%-ra csökkentették. A külföldi szereplők sem vihetik ki a devizájukat az országból, sőt a háború kitörése után hónapokig nem is kereskedhettek orosz eszközökkel, a tőzsde például zárva volt.

A dallasi Fed még egy fontos dologra világít rá a fenti korlátozások eredményeként: nagyon jelentősen visszaesett a napi forgalom az orosz rubel piacán.

A háború kitörése előtt a belföldi és külföldi szereplők napi 5-8 milliárd dolláros forgalmat bonyolítottak a piacon, ez néhány nap alatt gyakorlatilag nullára esett vissza.

Ebből is látszik, hogy a rubel árfolyama finoman fogazva sem tekinthető a piac által meghatározottnak, hiszen a szankciók és a válaszul bevezetett tőkekorlátozások miatt minimális a fizikai forgalom a dollár-rubel devizapárban.

Az első szigorú korlátozásokat persze folyamatosan enyhítik az orosz hatóságok, június elején például engedélyezték, hogy a jelentős részben exportra termelő vállalatok pénzt utalhassanak külföldi számlákra meghatározott feltételek mellett. Ezzel próbálják életben tartani a gazdaságot, fenntartani azt, hogy nyersanyagot, eszközöket tudjanak importálni a cégek.

A tőkekorlátozások mellett van még egy tényező, ami fűti a rubel erősödését, ez pedig a tartósan magas világpiaci energiaárak. Oroszország fő exportcikke ugyanis a földgáz és a kőolaj, ráadásul tavasztól több vevőnek rubelben kell fizetnie a nyersanyagért, ami szintén erősíti a devizát.

Mi a helyzet Ukrajnában?

Az ukrán hrivnya messze nem teljesít olyan jól, mint a rubel, azonban így is meglepőnek mondható, hogy majdnem annyit esett a dollárral egy év alatt, mint a forint. Ukrajnában a háborútól függetlenül a világ legszigorúbb tőkekorlátozásai voltak érvényben 2013 óta, többek között az ország területén néhány kivételtől eltekintve minden tranzakciót hrivnyában kellett teljesíteni, emellett korlátozva volt a felvehető deviza mennyisége is.

A legfontosabb, hogy a háború kitörését követően mindezeken felül

az ukrán jegybank rögzítette a hrivnya árfolyamát.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy előre meghatározott árfolyamsávból elmozdul a jegyzés, akkor automatikusan beavatkoznak a piacon, a devizatartalékból hrivnyát vásárolnak. Ez azonban hosszú távon nehezen tartható fenn, hiszen folyamatos piaci nyomás esetén egész egyszerűen hamar elfogy a jegybanki devizatartalék.

Az ukrán tartalék az év elején még 29 milliárd dollár volt, ez júliusra 22,4 milliárdra apadt részben amiatt, hogy a hrivnya árfolyamát mesterségesen tartották kordában. A csökkenést látva július végén 25%-kal le kellett értékelniük a devizát, a korábbi 29,25-ről 36,5686-ra emelték a dollár-hrivnya célárfolyamot (jelenleg is ennek környékén van).

A rögzített árfolyam mellett még egy sor további korlátozást bevezettek a háború kitörését követően, többek között megtiltották az ukránoknak, hogy külföldön fektessenek be, a vállalatok pedig csak a legszükségesebb importcikkeket szerezhetik be. Az első sokk után aztán ezeket a korlátozásokat még tovább szigorították, például maximálták a bankkártyával kifizethető és felvehető összeget.

Így pedig nem tehetjük a forint mellé a rubelt vagy a hrivnyát

A fentiekből látszik, hogy sem az orosz, sem az ukrán deviza nem tekinthető jelenleg piaci alapúnak, hiszen jelentősen korlátozva van a kereskedelmük, illetve a rubel esetében gyakorlatilag nullára esett vissza a fizikai forgalom, a hrivnya pedig egy mesterségesen menedzselt árfolyam mellett forog.

Valószínűleg a forint sem 400-nál járna az euróval szemben, ha például az emberek nem vehetnék ki betéteiket devizában a bankokból, nem vihetnének ki devizát az országból, a cégeknek pedig előírnák, hogy külföldi bevételeik tetemes részét váltsák forintra a jegybankban.

Ezeknek az intézkedéseknek persze komoly gazdasági áruk van, hiszen jelentősen csökken a devizatartalék mennyisége, illetve a most elmenekülő külföldi tőkét később nagyon nehéz lesz visszacsalogatni. Ráadásul ezeket a lépéseket ideig-óráig lehet életben tartani úgy, hogy mondjuk ne induljon el komoly társadalmi elégedetlenség és kivándorlás.

Vagyis a rubel-hrivnya-forint hármas esetében sincs értelme pillanatfelvétel alapján ítéletet mondani, lássuk meg, mi lesz a tőkekorlátozások feloldása után és esetleg a háború végével, amikor a fizikai károk helyett a gazdasági károk kerülnek előtérbe. Valószínűleg akkor az árfolyamokban is tükröződik majd a valós helyzet.

