Elakadt a forint sokadik gyanús szárnyalása is

Péntek reggel 407 felett járt a forint az euróval szemben, ez 0,3%-os gyengülést jelentett tegnap estéhez képest. Csütörtökön komoly kilengések jellemezték a magyar devizát, napközben többször is a 404-408-as sávban láttunk ingadozást. Emögött egyrészt az állhatott, hogy tegnap reggel az MNB nem változtatott az egyhetes irányadó kamaton, pedig a piaci szereplők egy része arra számított, másrészt a dollár erősödése is csak nehezítette a forint dolgát. Ezen felül az utóbbi napok forintgyengülésében szerepe lehetett a tartósan magas világpiaci gázárnak is, a hét eleje szinte folyamatosan 220 euró felett árakat látni, ez pedig jelentősen rontja a magyar külkereskedelmi és fizetési mérleg egyenlegét, így sokkal gyengébb egyensúlyi forintárfolyamot indokolna. A dollárral szemben most 402,5-nél járunk, míg az angol font 479,5 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra tegnap a váratlan kamatvágás miatt indult gyengülésnek, egyelőre ez folytatódik ma reggel is, de a 0,2%-os visszaesés mérsékeltnek mondható. Közben az orosz rubel 0,4%-os erősödéssel indítja a napot.

Említettük már a dollár erősödését, mely tegnap új lendületet kapott, így az euró-dollár jegyzés 1,01 alá esett vissza. Péntek reggel már 1,008 alatt járt az árfolyam, ami további 0,1 százalékos dollárerősödést jelentett. Sok szakértő szerint innen kikövezett út vezet a paritásig az amerikai deviza szempontjából. A japán jen közben 0,3%-os gyengüléssel kezdett ma, míg az angol font 0,2%-kal gyengült a dollárral szemben.

