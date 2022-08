Évtizedes rekordok dőlnek: szenved az euró, hasít a dollár

Az euró alig több mint egy hónapon belül másodszor került a paritás alá a dollárral szemben. A stratégák úgy látják, hogy még egyáltalán nem a folyamat végét, hanem sokkal inkább a kezdetét látjuk. Ennek az lehet az oka, hogy a dollárt erősíti a Fed szigorú monetáris politikája, miközben az eurót gyengíti az európai gázválság és a recessziós kockázatok erősödése.

A Morgan Stanley előrejelzése szerint az euró ebben a negyedévben 0,97 dollárig esik, ami a 2000-es évek eleje óta nem látott szint. A Nomura szeptember végére 0,975-es célárfolyamot adott meg, ami után a piac a 0,95 dolláros szintet, esetleg az alattiakat célozhatja meg.

A közös valuta hétfőn egészen 0,994 dollárig süllyedt. Ez az egyik legalacsonyabb szint az elmúlt két évtizedben. Az euró esésére és a dollár erősödésére azért került sor, mert a kereskedők az Európába irányuló orosz gázszállítások csökkenésétől való félelemre összpontosítanak, ami recesszióba taszíthatja a régiót, miközben az inflációt is felerősítheti, írja a Bloomberg.

A piacok azt várják, hogy a héten megrendezésre kerülő Jackson Hole-i szimpóziumon a központi bankok egyértelműbb válaszokat adjanak a recessziós kockázatok és a szárnyaló árak ellentétes erőire. Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke várhatóan megismétli a központi bank elkötelezettségét az infláció elleni küzdelem mellett, és csatlakoznak hozzá az Európai Központi Bank és a Bank of England tisztviselői is. Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke egy német lapnak azt mondta, hogy az EKB-nak folytatnia kell a kamatemelést, még akkor is, ha a recesszió kockázata Németországban nő ezzel a lépéssel, írja a CNBC.

Az euró hétfőn hétéves mélypontra került a svájci frankkal szemben, és a recesszió további jelei további gyengüléshez vezethetnek a menedékvalutával szemben. A Goldman Sachs stratégái esélyt látnak arra, hogy súlyos gazdasági visszaesés esetén az orosz gázszállítások korlátozottsága miatt a devizapár 0,8-0,9 közé kerül.

