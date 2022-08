Tovább botladozik a forint, megint 410 felett az euró

Kedd reggel 409,15 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett hétfő estéhez képest a magyar deviza szempontjából. Tegnap délután a 410-es lélektani szintet is megérintette a jegyzés, továbbra is ennek közelében van. Ugyanakkor a július első felében látott 416-os történelmi mélypont egyelőre nem fenyegeti a forintot. Persze az elmúlt napokban láttunk példát intenzív gyengülésre, amihez hasonlóval akár a mélypont közelébe is eshet a forint. Továbbra is elsősorban a dollár árfolyama, az uniós forrásokkal kapcsolatos várakozások és a világpiaci gázár mozgatják a forintot, ez a három tényező gyengítette a múlt héten és tegnap is. Az amerikai deviza továbbra is megállíthatatlanul menetel a paritás áttörése után, miközben a világpiaci gázár 300 euró közelében ragadt, vagyis egyelőre nem túl kedvezőek a kilátások a forint számára. A dollárral szemben most 412 körül járunk, az angol font pedig 483,7 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacon a török líra 0,3%-kal gyengült a dollárral szemben, az orosz rubel pedig stagnálással kezdte a napot.

Említettük már a dollár erősödését, az amerikai deviza hétfőn ismét áttörte a paritást az euróval szemben, júliussal ellentétben viszont most alatta is tudott maradni, sőt tovább erősödik. A kedd reggeli 0,9915-ös árfolyam újabb 0,3%-os dollárerősödést jelent tegnap estéhez képest. Közben a japán jen 0,1 százalékos erősödéssel, az angol font pedig 0,3%-os eséssel kezdett az amerikai devizával szemben.

