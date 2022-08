410 alá kapaszkodott a forint, de ott is tud maradni?

Komoly erősödést produkált szerdán a forint az euróval szemben, így 410 alá korrigált vissza az árfolyam. Vagyis már nem a történelmi mélypont elérése fenyegeti a magyar devizát, sokkal inkább az a kérdés, meg tudja-e tartani a javulását, illetve képes lehet-e még innen tovább kapaszkodni. A befektetők ma az MNB kamatdöntésére figyelnek elsősorban, bár a forinterősödés után meglepő lenne, ha változtatna a jegybank.

Csütörtök reggel 409,25 körül járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a szerda esti árfolyammal. Tegnap komolyabb erősödést mutatott a magyar deviza, hiszen a nap első felében még 414 környékén is járt a jegyzés. Éppen emiatt az erősödés miatt minimálisra csökkent az esélye, hogy ma tovább emelné az irányadó egyhetes betéti kamatot az MNB, várhatóan majd csak a jövő heti „rendes” kamatdöntés után változtatnak. A befektetők elsősorban a Fed ma kezdődő éves konferenciájára figyelnek Jackson Hole-ban, az eseményen holnap magyar idő szerint délután beszél majd Jerome Powell jegybankelnök. A várakozások szerint inkább héja beszédet mondhat, ami további dollárerősödést hozhat, de egyelőre kivárás jellemzi inkább a piacot. A dollár-forint jegyzés most 409,6-nál jár, míg az angol font 484,4 forintba kerül.

A régióban a forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdtek ma reggel. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel sem talál egyértelmű irányt, egyelőre kivárnak a befektetők.

A dollár visszakorrigált a paritás fölé, vagyis még mindig nem tudott jelentősen eltávolodni a lélektanilag fontos szinttől. Így egyelőre nem lehet egyértelműen kijelenteni a paritás áttörését, hiszen egy fordulattal fölötte is maradhat a jegyzés. Ma reggel egyébként több mint fél százalékos dollárgyengülést látunk már. Ennek ellenére az elemzők többsége inkább további dollárerősödést vár, erre utalnak a fundamentális és a hangulati tényezők is. Ma reggelre nem csak az euró, hanem a japán jen és az angol font is nagyjából 0,3%-ot javított a dollárral szemben.

