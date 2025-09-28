Évtizedes szabály dőlt meg a forintról

A történelemben sok ország megégette már magát azzal, hogy úgy fűtötte a gazdaságát, mintha nem lenne holnap, miközben hagyta a fizetőeszközét elértéktelenedni. A 2010-es években azonban úgy tűnt, hogy Magyarország „egy kis csoda”. Ez a csoda pedig nem is három napig tartott, hanem tovább, de azért azt lehetett sejteni, hogy előbb-utóbb az extrém béremelés és a forint esése vissza fog ütni. Mégpedig akkor, amikor eljön az apály.
A 2008-as válság utáni évtized olyan pénzpiaci időszakot hozott, amikor szinte bármit meg lehetett tenni. Mindaddig a feltörekvő országok nem is reménykedhettek nullás kamatokban, kötvényvásárlási programokban, jegybankmérleg pumpálásban. Ekkortól azonban elkezdődött a mintegy évtizedes hozamsivatag időszaka. A globálisan is extrém alacsony kamatkörnyezetben elkeseredett hozamvadászat zajlott, minden egyes bázispont aranyat ért a kötvénypiacon. A pénzpiacok azért akkor is jelezték: ők az árfolyamokon keresztül igyekeznek kiigazítani az anomáliákat, a túlzott "lazaságot", folyamatosan újabb és újabb történelmi mélypontokra lökve a forintot.
A Covid-válság azonban mindent felborított. A globális pénztenger hirtelen kiszáradt, a hozamvadászok pedig biztonságos menedékeket kerestek. Magyarország azóta olyan sokkokon megy keresztül, amilyenre sok szempontból a rendszerváltás óta nem volt példa. A gazdasági növekedés eltűnt, az infláció felpörgött, miközben a költségvetési hiány elszaladt. A támogató külső környezet pedig egyszerre geopolitikai feszültségektől lett terhes, ami miatt az elmúlt évtizedben megtépázott forintárfolyam védelmére kellett kelni. A forint már történelmi mélyponton várta a háború kitörését, az elszabaduló gázár és a felboruló fizetési mérleg pedig olyan kiigazításokat (extrém kamatemeléseket) tett szükségessé, amelyek végül az árfolyamválság széléről húzták vissza a forintot.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés