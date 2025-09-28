Évtizedes szabály dőlt meg a forintról

Az elmúlt másfél évtizedben nem nagyon volt könnyebb munka, mint a forintpiac figyelése. Forint? Akkor gyengülés! A kormány és a jegybank nem titkolt célja hosszú ideig a leértékelődésre építő gazdaságpolitika fenntartása volt. Az MNB új vezetése azonban egészen más filozófiát képvisel. Nem véletlenül.

A történelemben sok ország megégette már magát azzal, hogy úgy fűtötte a gazdaságát, mintha nem lenne holnap, miközben hagyta a fizetőeszközét elértéktelenedni. A 2010-es években azonban úgy tűnt, hogy Magyarország „egy kis csoda”. Ez a csoda pedig nem is három napig tartott, hanem tovább, de azért azt lehetett sejteni, hogy előbb-utóbb az extrém béremelés és a forint esése vissza fog ütni. Mégpedig akkor, amikor eljön az apály.

A 2008-as válság utáni évtized olyan pénzpiaci időszakot hozott, amikor szinte bármit meg lehetett tenni. Mindaddig a feltörekvő országok nem is reménykedhettek nullás kamatokban, kötvényvásárlási programokban, jegybankmérleg pumpálásban. Ekkortól azonban elkezdődött a mintegy évtizedes hozamsivatag időszaka. A globálisan is extrém alacsony kamatkörnyezetben elkeseredett hozamvadászat zajlott, minden egyes bázispont aranyat ért a kötvénypiacon. A pénzpiacok azért akkor is jelezték: ők az árfolyamokon keresztül igyekeznek kiigazítani az anomáliákat, a túlzott "lazaságot", folyamatosan újabb és újabb történelmi mélypontokra lökve a forintot.

A Covid-válság azonban mindent felborított. A globális pénztenger hirtelen kiszáradt, a hozamvadászok pedig biztonságos menedékeket kerestek. Magyarország azóta olyan sokkokon megy keresztül, amilyenre sok szempontból a rendszerváltás óta nem volt példa. A gazdasági növekedés eltűnt, az infláció felpörgött, miközben a költségvetési hiány elszaladt. A támogató külső környezet pedig egyszerre geopolitikai feszültségektől lett terhes, ami miatt az elmúlt évtizedben megtépázott forintárfolyam védelmére kellett kelni. A forint már történelmi mélyponton várta a háború kitörését, az elszabaduló gázár és a felboruló fizetési mérleg pedig olyan kiigazításokat (extrém kamatemeléseket) tett szükségessé, amelyek végül az árfolyamválság széléről húzták vissza a forintot.