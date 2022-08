Esik a forint, már 413-nál is járt az euró

Péntek reggel 412 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,2%-os gyengülést jelentett tegnaphoz képest a magyar deviza szempontjából. Pedig csütörtökön 407 környékén is járt a jegyzés, majd estére korrigált vissza a forint az erősödést követően. Továbbra is az erős dollár és a magas világpiaci gázár tartja nyomás alatt a magyar devizát, egyelőre nem is látszik, hogy ezek a tényezők megváltoznának. Vagyis továbbra is gyenge szintre van ítélve a forint, legkorábban a Monetáris Tanács jövő heti ülése fordíthat ezen, bár ahhoz komoly meglepetés kellene a jegybanktól. A dollárral szemben most 412,9-nél járunk, míg az angol font 487,5 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai, a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdték a napot. Közben a feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel sem mozdult egyelőre nagyot reggelre a dollárral szemben.

Az elmúlt napokban komoly figyelmet kapott az euró-dollár árfolyam miután az amerikai deviza áttörte a paritást a hét elején. Ez a figyelem ma csak fokozódhat, hiszen magyar idő szerint délután négykor Jerome Powell tart előadást a Fed konferenciáján Jackson Hole-ban. A várakozások szerint a jegybankelnök további kamatemelések mellett teheti le a garast, ami akár további dollárerősödést is hozhat. Péntek reggel 0,9964 körül járt az euró-dollár, ami 0,1 százalékos dollárerősödést jelent tegnap estéhez képest, várhatóan a nap első felében kivárás jellemzi majd a piacot. A japán jen egyelőre 0,3%-kal gyengült a dollárral szemben, az angol font pedig 0,2%-ot veszített.

