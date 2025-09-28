Ennek még megisszuk a levét: túl korán jött a kamatcsökkentés

Épphogy megtörtént az amerikai jegybank kamatdöntése, egyre-másra olyan adatok jönnek, amelyek alapján lehet, hogy egy súlyos gazdaságpolitikai hiba elején járhatunk. Ha ez igaz, az sem lehetetlen, hogy jövőre az AI mellett ez lesz a legnagyobb sztori, amiről beszélni fogunk.
Érdemes alaposan megérteni, miről van szó, mert a gazdaságpolitikai hibák azok nagy félreárazásokat indíthatnak el a piacokon. Befektetőként pedig ezek azok a pillanatok, amikor profitálhatunk.
Mutatjuk a keretrendszert, amelyben most érdemes gondolkodni.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés