Ennek még megisszuk a levét: túl korán jött a kamatcsökkentés

Túl erős amerikai gazdaság, magasan ragadt infláció, kamatcsökkentések. Nagyon furcsa kombináció, ritkán szokott jól elsülni. Viszont van egy jó hír is. A legjobb befektetési trendek a gazdaságpolitikai hibáknak köszönhetők. A következő hónapokban két piacra érdemes figyelni. Amit ezek ketten, együttesen mutatnak, arra fog menni a többi befektetés is.

Épphogy megtörtént az amerikai jegybank kamatdöntése, egyre-másra olyan adatok jönnek, amelyek alapján lehet, hogy egy súlyos gazdaságpolitikai hiba elején járhatunk. Ha ez igaz, az sem lehetetlen, hogy jövőre az AI mellett ez lesz a legnagyobb sztori, amiről beszélni fogunk.

Érdemes alaposan megérteni, miről van szó, mert a gazdaságpolitikai hibák azok nagy félreárazásokat indíthatnak el a piacokon. Befektetőként pedig ezek azok a pillanatok, amikor profitálhatunk.

Mutatjuk a keretrendszert, amelyben most érdemes gondolkodni.