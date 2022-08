Lendületet vett a forint a kamatdöntés előtt

Kedd reggel 407 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,3%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából hétfő estéhez képest. Már tegnap is erősödött a forint, a jelek szerint ezt folytatja most is. A befektetők az MNB délutáni döntésére figyelnek kiemelten, a jegybank várhatóan tovább emeli majd az alapkamatot, illetve csütörtökre az egyhetes irányadó ráta hasonló emelését vetítheti előre. A Commerzbank kedd reggeli elemzésében azt emelte ki, hogy a lengyel és a cseh jegybank már korábban jelezte, hogy egyelőre lassítanak a szigorítás tempóján, így

ha az MNB további kamatemeléseket vetítene ma előre, akkor az vonzóvá tehetné a forintot a régióban.

A forint a keddi reggelt 406,9 körül kezdi a dollárral szemben, míg az angol font jegyzése 476,4-nél jár.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot. Közben a feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is stagnált a dollárral szemben. Vagyis a jegybanki döntéssel kapcsolatos várakozások mellett a megnyugvó nemzetközi hangulat is támogatja a forint erősödését, kérdés persze, meddig maradhatnak fenn ezek a kedvező feltételek.

A dollár továbbra sem tud jelentősen eltávolodni a paritástól, ez erős támasznak bizonyul az euróval szembeni árfolyamban. Most is a lélektani szint körül ingadozik az amerikai deviza, a következő időszak nagy kérdése az lehet, hogy csak erőt gyűjt a további erősödéshez, vagy ez már egy tartósabb fordulat jele.

Címlapkép: Getty Images