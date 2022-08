A dollárral együtt fordult a forint, kéthetes csúcson az árfolyam

Szerda reggel 402,6-nál járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,15 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. Tegnap nagyot ment a forint, egyrészt a nemzetközi hangulat javulása miatt, másrészt a jegybank az újabb 100 bázispontos kamatemelés mellett elköteleződött a szigorítás felé, komoly likviditáscsökkentő lépéseket jelentett be, melyekkel a tervek szerint legalább 5000 milliárd forintnyi bankközi likviditást szorítana ki a rendszerből. Ez is pozitív hatással van a forint árfolyamára. A következő időszak kulcskérdése az lehet, hogy a 400-as kulcsszintet is támadhatja-e az árfolyam, ha a nemzetközi piaci hangulat továbbra is kedvező marad, akkor az újabb lélektani határ áttörése sem elképzelhetetlen. Arra egyébként két hete nem volt példa, hogy 400 alatt legyen az euróárfolyam. A dollárral szemben most 401,6 körül járunk, míg az angol font 468,9 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona minimális elmozdulással kezdik a napot. A feltörekvő piacon a török líra minimális, 0,1 százalékos gyengülésben van a dollárral szemben, míg az orosz rubel majdnem egy százalékkal erősödött.

A dollár gyengülése is segített a forintnak az utóbbi napokban, az amerikai fizetőeszköz visszatért a paritás fölé az euróval szemben. A szerda reggeli 1,0028 körüli árfolyam 0,1 százalékkal magasabb a tegnap estinél. Közben a japán jen 0,3%-kal erősödött a dollárral szemben, az angol font pedig 0,2%-ot javított.

Címlapkép: Getty Images