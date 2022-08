Mégis mitől lett bivalyerős a forint?

Az utóbbi napokban többször járt 410 felett az euró árfolyama, amivel megközelítette a július elején látott történelmi szintjét. Innen nézve meglepő és provokatív lehet a címben feltett kérdés, hiszen a forint sokat gyengült az elmúlt hónapokban, és érdemi korrekciót azóta sem láttunk. Ha azonban a gazdasági folyamatokat nézzük, akkor ennél jóval nagyobb gyengülés sem lenne meglepő: a külső egyensúlyromlás mértékét, a keresztárfolyammozgásokat, a kilátások körüli bizonytalanságokat figyelve ennél akár sokkal gyengébb lehetne a magyar deviza. Innen nézve a forint erős, de akkor mégis mitől?

Csak megközelítette történelmi mélypontját a forint

Az utóbbi hetekben a forint többször is járt 410 felett az euróval szemben, a múlt héten 414 felett is járt a jegyzés, amivel

egy karnyújtásnyira volt a július 6-án látott történelmi csúcs 416,85-nél.

Egy hónap alatt a magyar deviza 2,5%-kal gyengült a dollárral szemben, ezzel a régióban is alulteljesítő volt, hiszen a lengyel zloty és a cseh korona minimálisan veszített. Az alábbi grafikonon látszik, hogy augusztus közepén indult a forint elválása a régiótól, gyakorlatilag két hét alatt szedte össze a lemaradást.

Az utóbbi időszakban többször is írtunk arról, hogy két fontos tényező húzódott meg a forint gyengülése mögött:

A világpiaci földgázárak meredek emelkedése, a múlt héten 300 euró felett is járt a holland gáztőzsdei jegyzés, de még a jelenlegi 260 eurós ár is kifejezetten magasnak számít. Ez pedig csak fokozza az energiaválság miatti fenyegetést. Jelenleg ugyanis már nem csak az a kérdés, lesz-e gáz télen, hanem az is, milyen áron. A magyar gazdaság fundamentálisan ilyen szempontból sérülékeny, hiszen régiós összevetésben is erős nettó energiaimportőr pozícióban vagyunk.

A másik fontos tényező a dollár erősödése, az amerikai deviza a múlt héten ismét elérte a paritást az euróval szemben, így az év eleje óta már majdnem 12%-ot javított. Erre pedig a régióban hagyományosan a forint reagál a legérzékenyebben úgynevezett magas bétájú devizaként.

Akkor most bivalyerős vagy harmatgyenge?

A fentiekből úgy tűnhet, hogy a forint most kifejezetten gyenge, hiszen még mindig 400 felett jár az euróárfolyam, nemrég is karnyújtásnyira volt a történelmi mélypontja. Ennek ellenére a gázár és a dollár jelenlegi szintje mellett még erősnek is mondható a magyar deviza, a fentiek alapján ennél magasabb, sosem látott euróárfolyam lenne indokolt.

De lássuk, miért! Július 6-án, amikor az eddig sosem látott euró-forint árfolyamot láttuk a piacon, a gáz világpiaci ára 170 euró körül volt. A múlt héten ennek a dupláján is járt az árfolyam, de még a jelenlegi 250 euró körüli szint is jóval magasabb.

A földgáz világpiaci árának alakulása a TTF holland gáztőzsdén.

Vagyis önmagában a gázár gyengébb forintot indokolna, hiszen minél magasabb a világpiaci ár, annál rosszabbak a magyar gazdaság külső mutatói, a külkereskedelmi egyenleg és a folyó fizetési mérleg egyenlege. A magasabb értékű importigény folyamatos extra forinteladásokat generál a devizapiacon, vagyis állandó leértékelődési nyomás nehezedik a forint árfolyamára. Nagyon statikusan gondolkodva meg lehetne keresni azt az egyensúlyi árfolyamot, ami az elszálló energiaárakkal konzisztens. Ehhez azt a kérdést kellene megválaszolni, hogy mekkora az az euró-forint kurzus, ami az importdráguláson keresztül már eleget fékez az importon, és a kellően ösztönzi az exportot ahhoz, hogy a látványosan felborult külső egyensúlyunkat helyreállítsa. Láthatjuk, hogy a mostani árfolyam ehhez nem elég.

Természetesen ehhez gyorsan le kell szögeznünk, hogy az alkalmazkodásnak nem lehet az egyetlen eleme az árfolyam, például az import volumene is visszaeshet - amire elég jó esély is van a következő időszakban. Ezzel együtt azt megállapíthatjuk, hogy a külső egyensúly alapján, a devizatranzakciók felől közelítve egy lényegesen gyengébb forint sem lenne indokolatlan.

A forint történelmi mélypontja óta a kurzus számára előnytelenül alakult a dollár árfolyama is. Július 6-án 1,02 körül ingadozott az euróval szemben, akkor még éppen afelé tartott, hogy majdnem húsz év után elérje a paritást, amire végül július közepén került sor először, aztán a múlt héten ismét.

Vagyis, ha szigorúan ezt a két külső tényezőt nézzük, akkor július 6-án a forint történelmi mélypontjának elérésekor a gázár alacsonyabb, a dollár pedig gyengébb volt. Így azt gondolhatjuk, hogy

vagy az akkori forintárfolyam volt indokolatlanul gyenge, vagy a mostani indokolatlanul erős.

Az igazság valószínűleg valahol a kettő között van, július elején komoly nemzetközi nyomás alatt volt a forint, a befektetők egyértelműen „utaztak” rá, ami már-már irreális folyamatot eredményezett, vagyis jobban gyengült a forint, mint amit a fundamentumok indokoltak volna. Most épp ellentétes a helyzet, azon csodálkozhatunk, miért tartja magát ilyen jól a forint, hiszen a fontos fundamentális tényezők ennél gyengébb árfolyamot indokolnának.

De mégis mi változtatott ennyit a forint megítélésén?

Persze hiba lenne csak két tényezőre leszűkíteni a forint árfolyammozgását, nem gondoljuk komolyan, hogy kizárólag a gázár és a dollár árfolyama befolyásolja a jegyzést. Éppen ezért érdemes még megvizsgálni, mi változott július eleje óta, ami pozitív hatással lehetett a forintra:

Tovább szigorított az MNB , az alapkamat és az egyhetes irányadó betéti kamat is 400 bázisponttal került feljebb. Július 6-án, amikor történelmi mélypontra a forint a jegybank hirtelen 200 bázispontot emelt az irányadó kamaton. A magasabb kamatszint egyrészt keresletet támaszt a külföldi befektetők részéről a forintban denominált befektetési termékek iránt, a spekulánsok számára pedig megdrágítja a forint elleni short pozíciók felvételét, ami segíthet, hogy ne essen a magyar deviza. Mára a régióban egyértelműen magasnak mondható a hazai kamatszint, vagyis a forint befektetéseken van a legnagyobb hozamprémium, és a forintot a legdrágább shortolni. Ennek megfelelően kedden a jegybank újabb 100 bázispontos kamatemelése és a bejelentett likviditásszűkítő lépések tovább erősítették a forintot.

, az alapkamat és az egyhetes irányadó betéti kamat is 400 bázisponttal került feljebb. Július 6-án, amikor történelmi mélypontra a forint a jegybank hirtelen 200 bázispontot emelt az irányadó kamaton. A magasabb kamatszint egyrészt keresletet támaszt a külföldi befektetők részéről a forintban denominált befektetési termékek iránt, a spekulánsok számára pedig megdrágítja a forint elleni short pozíciók felvételét, ami segíthet, hogy ne essen a magyar deviza. Mára a régióban egyértelműen magasnak mondható a hazai kamatszint, vagyis a forint befektetéseken van a legnagyobb hozamprémium, és a forintot a legdrágább shortolni. Ennek megfelelően kedden a jegybank újabb 100 bázispontos kamatemelése és a bejelentett likviditásszűkítő lépések tovább erősítették a forintot. Ezzel összefüggésben külön is érdemes kiemelni, hogy a forintnak a gazdaság komplex szempontjai alapján nem mindig ott van a helye, ahová a mechanikusan a külső egyensúly alapján tennénk. A jelenlegi helyzetben sem az inflációs, sem a pénzügyi stabilitási szempontokat nem szolgálja egy zuhanó kőként viselkedő árfolyam. Ez a monetáris politika időnként sziszifuszinak tűnő küzdelméből is látszik.

Július elején még nem volt szó arról, hogy a kormány módosítana a rezsicsökkentés szabályain . Gulyás Gergely először július 13-án beszélt arról, hogy augusztustól csak az átlagfogyasztásig jár a kedvezményes tarifa a háztartásoknak. Ez pedig a forint szempontjából jó hír, hiszen csökkentheti az ország energiamérlegének hiányát (mindenki igyekszik takarékoskodni, ahol csak tud), másrészt az állami költségvetés veszteségei is csökkennek. Amíg ez nem történt meg, addig az energiaárak emelése folyamatosan egyre riasztóbb költségvetési pozíciót vetített fel. (Igaz, az azóta bekövetkező további energiadrágulással együtt már nem beszélhetünk jelentősen javuló képről.)

. Gulyás Gergely először július 13-án beszélt arról, hogy augusztustól csak az átlagfogyasztásig jár a kedvezményes tarifa a háztartásoknak. Ez pedig a forint szempontjából jó hír, hiszen (mindenki igyekszik takarékoskodni, ahol csak tud), másrészt az állami költségvetés veszteségei is csökkennek. Amíg ez nem történt meg, addig az energiaárak emelése folyamatosan egyre riasztóbb költségvetési pozíciót vetített fel. (Igaz, az azóta bekövetkező további energiadrágulással együtt már nem beszélhetünk jelentősen javuló képről.) Az utóbbi egy hónapban a kormány kifejezetten alkalmazkodó tárgyalási magatartást hirdetett Európai Bizottsággal folytatott vitában, több területen is jelentős módostásokról beszélt a megegyezés, az uniós támogatás kiszabadítása érdekében. Ettől még továbbra sem sikerült megállapodni az uniós forrásokról, de a piac szemében mindez úgy csapódhatott le, hogy nőtt a megegyezés esélye.

Természetesen a forint feletti felhők a fentiek miatt még nem oszlottak el. Negatívumként említhető, hogy az S&P augusztusban negatívra rontotta a magyar adósosztályzat kilátását. Ez azért lehet lényeges, mert szeptember 23-án még felülvizsgálatot tervez a Moody’s. Amennyiben ott is negatív lépés születik, az ronthatja a forint kilátásait. Ennél is fontosabbak lehetnek a brüsszeli tárgyalások, hiszen a kormány látszólagos engedékenysége mellett sem látszik, hogy közel lenne a megállapodás, ezt pedig ismét kockázatként árazhatja a piac.

De összességében mégsem mondhatjuk, hogy a forint reménytelenül és indokolatlanul gyenge lenne. Energiafüggőségünk, finanszírozási kockázataink, gazdasági nehézségeink alapján érthető a 400 feletti kurzus, sőt egyes szempontokat kiemelten figyelve még erősnek is mondhatjuk a mostani szinteket, ahonnan nem lenne meglepő további leértékelődési nyomás sem.

