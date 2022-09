Kulcsszint közelébe ugrott a forint a hanyatló gázárak mellett

Péntek reggel 402,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os gyengülést jelentett tegnap estéhez képest a magyar deviza szempontjából. A hét első felében látott erősödést követően a jelek szerint nem tudott tartósan 400 alatt maradni a forint, az MNB újabb szigorító lépései után sem tartott ki sokáig a szárnyalás. Pedig most a nemzetközi piaci környezet is kedvezne a forintnak, hiszen a leginkább figyelt földgázár és dollárárfolyam is számunkra kedvezően alakul, a nyersanyag ára 230 euró környékére esett mostanra, míg az amerikai deviza ugyan ismét elérte a paritást, de onnan ma már gyengülésnek indult. Ennek ellenére a forint nem tud érdemben erősödni, bár már az nagy eredmény, hogy a múlt hét óta eltávolodott a 410-es szinttől. A dollárral szemben most 403,7 körül járunk, míg az angol font 466,2 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai, a lengyel zloty és a cseh korona egyelőre minimális elmozdulással kezdték a pénteki napot, miközben a feltörekvő piacon a török líra 0,2%-kal gyengült, az orosz rubel viszont 0,3%-kal erősödött a dollárral szemben.

Említettük a dollár árfolyamát, az amerikai deviza tegnap érte el újra a paritást az euróval szemben, még most is egy hajszállal alatta van, de ez már 0,3%-os gyengülést jelent a dollár oldaláról nézve. A befektetők ma délután az amerikai munkaerőpiaci adatra figyelnek kiemelten, mely ismét hozhat komolyabb mozgást a devizapárban. A japán jen és az angol font egyelőre alig mozdult péntek reggel.

Címlapkép: Getty Images