Mire figyelj most az Otthon Startnál? Ezt tanácsolja az államtitkár a 3%-os hitelt felvevőknek
Mire figyelj most az Otthon Startnál? Ezt tanácsolja az államtitkár a 3%-os hitelt felvevőknek

A Portfolio Business podcast legújabb adásának vendége Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes volt. Beszélgetésünkben áttekintettük, hol tart az Otthon Start bevezetése és működtetése, milyen tapasztalatokat hoztak az elmúlt hetek, és milyen célokat, mérföldköveket tűzött ki a kormány a következő időszakra.
Az államtitkárt kérdeztük a a kereslet alakulásáról és a tényleges igénybevételről, a banki és ügyfélvisszajelzésekről, az operatív finomhangolásokról és a költségvetési keret helyzetéről. De szóba kerültek a területi különbségek a piaci hatások, valamint Panyi Miklós gyakorlati tanácsokat is adott azoknak, akik a 3%-os hitel felvételén gondolkodnak.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

