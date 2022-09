Az erő, ami a forintot is megfojtja

Új fordulatot hozott a devizapiacokra az amerikai jegybank a szerdán meghozott döntésével, és nagyon úgy tűnik, hogy a piacok azt árazzák, ez a jelenség nem átmeneti lesz, hanem tartós. Mindez alaposan feltüzeli az amerikai dollárt, amely sorra dönti történelmi csúcsait az euróval szemben, és ez a folyamat nem kedvez a feltörekvő piacoknak, így például Magyarországnak sem. A forint számára egy ilyen környezet óriási ellenszelet jelent, másrészt pedig a magyar gazdaságnak az import drágulását. Egy energiaválságos időszakban ez a legrosszabbkor érkezik Magyarország számára.

Sokkolt a Fed

A szerda esti amerikai jegybanki kamatemelés, majd az azt követő kommunikáció óta bekövetkezett reakciók azt mutatják: új helyzet van a piacokon. Nem a 75 bázispontos kamatemelés volt a fordulat kiváltója, ez ugyanis megfelelt az elemzői várakozásoknak, hanem a Fed elnökének szavai és a jegybank frissített várakozása. Ezek szerint ugyanis az USA gazdaságára alacsonyabb növekedés és magasabb infláció vár, amely miatt az eddig vártnál magasabb kamatpálya alakulhat ki a tengerentúlon, és Jerome Powell Fed-elnök határozottan jelezte: addig emel a jegybank, ameddig az szükséges, és készek magasan is tartani az irányadó rátát, akkor is, ha ezzel visszafogja a gazdaságot. Elmondása szerint a kamatemelés fájdalmas lesz, jelentős mértékben lassul tőle az amerikai gazdaság.

Ezt követően egyfajta kijózanodás lett úrrá a befektetőkön, folyamatos az átárazódás és az alkalmazkodás az új helyzethez: a kockázatos eszközöktől szabadulni kezdtek, míg a dollár jelentős ralinak indult.

Új helyzet van

Jól mutatja a Fed bejelentésének jelentőségét, hogy alig három nap leforgása alatt iszonyatos mennyiségű pénz égett el a tengerentúli tőzsdéken: a szerdai csúcsokhoz viszonyítva például a Dow Jones árfolyama 5,7%-os esést is mutatott, az S&P 500 tőzsdeindex 6,6%-os, a Nasdaq pedig 7,5%-os zuhanást szenvedett el és pénteken csak az utolsó kereskedési órában volt egy kis megnyugvás.

A befektetők tehát a dollár hirtelen felértékelődésével párhuzamosan kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak.

A Nasdaq tőzsdeindex teljesítménye a múlt héten. A szerda esti leszakadás a Fed döntését követően jött el.

A dollár erejét jól mutatja, hogy az euróval szemben soha nem látott szintekre erősödött. Az EUR/USD kurzusa már egyre jobban eltávolodott a pszichológiailag fontos 1-es szinttől, ami a paritás. A kamatemelést követően 2,2%-ot erősödött az amerikai fizetőeszköz, de összességében a múlt heti teljesítménye még ennél is jobb: 3,3%.

A paritás egész egyszerűen vonzotta már az EUR/USD árfolyamát az elmúlt hónapokban, és ha csak kis időre is, de elérte és át is törte a kurzus ezt a fontos szintet. Az amerikai zöldhasú egyébként már 1,5 éve tartósan felértékelődést mutat, csak idén 15%-ot erősödött az euróval szemben. Most viszont olyan szintre került, ami ismeretlen mindenki számára, technikailag ezért kevés kapaszkodót találni.

Történelmi távlatokban pedig így néz ki a dollár brutális ereje az euró ellenében:

De érdemes megnézni, hogy a dollár erejét kifejező másik mutató, a dollárindex (a hat vezető devizával szemben mutatja a dollár teljesítményét: euró, svájci frank, japán jen, kanadai dollár, brit font, svéd korona) hogyan alakult az elmúlt hónapokban és hogy ebben a tekintetben is már 20 éves dollárcsúcsról beszélhetünk.

Az új makrokörnyezetben már nem csak a magasabb inflációt és magasabb kamatokat árazzák a befektetők, hanem a recesszió egyre nagyobb esélyét, és így a vállalati profitok romlását.

Ez bizony begyűrűzik

A fentebb bemutatott devizapiaci folyamatok egyáltalán nem mellékesek Magyarország szempontjából, a dollár brutális erejének hatásai és a magasabb amerikai kamatok következményei több csatornán keresztül szivárognak be az országba.

Az első és talán legerősebb közvetlen csatorna, hogy a dollár felértékelődése most is egyet jelent a kockázatkerüléssel. Vagyis amikor a befektetők a biztonságos menedéknek tekintett amerikai fizetőeszköz felé fordulnak, akkor bizony hátat fordítanak a kockázatosabb eszközöknek, mint a kelet-európai devizáknak, köztük a forintnak is. A dollár ereje tehát hagyományosan megviseli a hazai fizetőeszközt.

Nem véletlen, hogy a forint dollárral szembeni árfolyama pénteken a 420-as szinten is járt, amire korábban soha nem volt példa. Az éles mozgásokat jól illusztrálja, hogy múlt héten rendkívül széles, 24 forintos sávban mozgott az USD/HUF kurzusa.

A feltörekvő piacok és devizák szenvedése azzal is magyarázható ilyen időszakokban, hogy sok ország dollárban adósodik el, és egy ilyen felértékelődés, valamint az USA kamatok emelkedése rontja az országok eladósodottságát. Érdemes kiemelni a török líra múlt heti teljesítményét, ahol még az is rátett egy lapáttal az eladói nyomásra, hogy a török jegybank váratlanul ismét kamatot csökkentett, és így a líra új történelmi mélypontra esett a dollárral szemben.

A forint esetében mindezekre rátesz még egy lapáttal az is, hogy a forint úgynevezett magas bétájú devizaként nagy együtt mozgást mutat a dollárral ellentétes irányban, vagyis, ha az amerikai fizetőeszköz erősödik, akkor a forint jó eséllyel gyengül. A Fed kamatemelését követően egyelőre relatív jól tartja magát a forint, a lengyel zloty ellenében ott van, ahol a kamatdöntést megelőzően. Múlt héten viszont a 86,5-es szinten is járt a PLN/HUF árfolyama, ami azt jelzi, hogy a forint nem képes tartósan elszakadni történelmi mélypontjától a zlotyval szemben.

A forint esetében már csak hab a tortán, hogy a nyersanyagok árát dollárban határozzák meg, ami azt jelenti, hogy az országnak egyre drágább a nyersanyagimport, mint például az üzemanyag. De a forintra nehezedő nyomás tetten érhető az euró ellenében is (406 felett jár az árfolyam), ez pedig abból a szempontból is kedvezőtlen hír, hogy az energia ára (áram és földgáz) euróban denominált, ezért a gyenge forint csak tovább növeli az ország már amúgy is elszálló rezsiszámláját, a rezsicsökkentést pedig kikezdi (az elszálló energiaárak mellett).

A fenti csatornák miatt kijelenthető, hogy rendkívül rossz lenne a forintnak és így a magyar gazdaságnak az amerikai dollár további erősödése, amit viszont egyáltalán nem lehet kizárni a jelenlegi amerikai kamat- és gazdasági kilátások fényében.

A külső környezet tehát jól láthatóan kockázatokkal teli, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy milyenek a magyarspecifikus tényezők kilátásai: így például az ország finanszírozásának jövője, a fiskális politika iránya és hitelessége, valamint a magyar monetáris politika jövője.

A devizaforrások drágulása (fejlett kötvényhozamok emelkedése) miatt egyre jobban felértékelődnek a gazdaság finanszírozásának szempontjából az EU-s források. Az Európai Bizottsággal folytatott párbeszédben mintha történt volna előrelépés (legalábbis időt nyertek a felek), és a magyar kormány új intézkedésekkel igyekszik meggyőzni Brüsszelt, hogy utaljon. A kockázatok azonban még jelen vannak, nem véletlen, hogy 3 nap alatt 2 hitelminősítő is váratlanul közleményt adott ki ezzel kapcsolatban. A Fitch és a Moody's is arra hívta fel a figyelmét a napokban megjelent elemzésében, hogy az uniós források megvágása negatív lenne az ország adósbesorolása szempontjából.

Ami a költségvetési politikát illeti: épp a héten derült fény arra, hogy a kormány elengedi a 4,9%-os GDP-arányos hiánycél tartását az idei évben a rendkívüli gázbeszerzésre hivatkozva, és közben az is látható, hogy a fiskális alkoholizmuson nem tud teljesen úrrá lenni a gazdaságpolitika (és az energiaválság miatt új programok elindítására kényszerül a kormányzat, ami viszont még több pénzbe kerül).

A monetáris politika friss jelzése pedig, hogy Virág Barnabás MNB-alelnök szerint a monetáris politika "nagyon szigorú" marad, jövő héten újabb "határozott" kamatemelés várható, de a monetáris tanács már elkezdi vizsgálni a szigorítási ciklus lezárását.

Öveket tehát bekapcsolni: tartósan beragadó infláció, recessziós kockázatok, a dollár mindent elsöprő ereje, rendkívüli árfolyammozgások a forintnál.

