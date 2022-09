Ütik tovább a forintot, 415-nél jár az euró!

Szerda reggel 407,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a kedd esti szinthez képest. A magyar deviza tegnap nagy utat járt be, hiszen az MNB vártnál nagyobb kamatemelése hatására 404 közelébe erősödött vissza kora délután, estére viszont már újra a 408-as szintet közelítette a jegyzés, vagyis teljesen vissza is korrigált a forint. A jegybank 125 bázisponttal emelte meg az alapkamatot a várt 75-100 bázispont helyett, viszont ezzel egyidőben bejelentette, hogy lezárja a kamatemelési ciklust. Hosszabb távon ez könnyen lehet, hogy inkább negatív hatással lesz a forint árfolyamára, hiszen a piac eddig magasabb csúcsot árazott a kamatban. A dollárral szemben most 426,7-nél járunk, míg az angol font 454,7 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty 0,25%-os gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot. Közben a feltörekvő piacon a török líra 0,3%-kal gyengült, az orosz rubel viszont egy kicsit még erősödött is a dollárral szemben.

Az amerikai deviza ismét rákapcsolt, ma reggel már 0,96 alatt jár az euró-dollár jegyzés. A 0,955 körüli szint 0,4%-kal marad el a tegnap estitől, miközben a japán jen stagnált, az angol font pedig 0,7%-kal gyengült a dollárral szemben.

