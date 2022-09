Itt az új történelmi mélypont: sosem volt ilyen gyenge a forint

A forint 415,35-nél kezdi a napot az euróval szemben, ez máris 0,7%-os gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. A reggeli órákban látható szokatlanul nagy esés nem túl biztató a mai napra nézve. A befektetők a jelek szerint nem fogadták pozitívan az MNB kamatemelési ciklusának hirtelen leállítását, ma a jegybank várhatóan az egyhetes betéti tenderen is 125 bázisponttal emeli majd a kamatot. Emellett délelőtt a Kormányinfóra lehet érdemes figyelni, az utóbbi napok harcias kormányzati kommunikációjának folytatása akár a forintra is hatással lehet. Az sem jó hír a forint szempontjából, hogy tegnapi hírek szerint a kormány kifizetési korlátozást léptetett életbe, ez kifejezetten rossz üzenet a piac felé. A magyar deviza egyébként kézzelfogható közelségbe került történelmi mélypontjához, július elején 416,8-nál volt az euróárfolyam mindenkori csúcsa, ez már kevesebb mint fél százalékra van a jelenlegi árfolyamtól. Vagyis rossz esetben akár ma új rekordot is láthatunk az árfolyamban, jó esetben pedig jöhet egy kis megnyugvás és korrekció. A dollárral szemben 430-nál járunk, míg az angol font 463,4 forintba kerül reggel.

A forint tegnap ismét egyértelműen alulteljesítő volt, de a lengyel zloty gyengülése azt mutatta, hogy a negatív mozgás hátterében nemzetközi tényezők is voltak. A lengyel deviza is folytatja ma reggel az esést, 0,4%-ot veszített az euróval szemben, míg a cseh korona egyelőre megúszta 0,1%-os gyengüléssel. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben reggel, míg az orosz rubel 0,6%-kal erősödött.

A forintnak rossz hír a dollár ismételt erősödése is, ma reggelre 0,966-ig kapaszkodott az amerikai deviza az euróval szemben, ez 0,8%-os erősödést jelent tegnap estéhez képest. A jelek szerint csillapíthatatlan a dollár szárnyalása, ami mögött elsősorban a két nagy jegybank, a Fed és az EKB kamatpolitikájának különbsége, illetve az emelkedő amerikai kamatvárakozások állnak. A japán jen ma reggel 0,4%-kal gyengült a dollár ellenében, az angol font pedig 1,1%-os eséssel kezdett.

Címlapkép: Getty Images