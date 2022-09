Magára tud találni a forint a zuhanás után?

Péntek reggel is 421 felett kezdi a napot a forint az euróval szemben, az utóbbi két nap zuhanása tegnap vezetett új történelmi mélyponthoz. Az árfolyam 424 közelében is volt napközben, egyelőre egyértelműen úgy látszik, hogy a piac negatívan fogadta a kamatemelési ciklus lezárását.

A forint 421 körül járt péntek reggel az euróval szemben, ez megegyezett a csütörtök esti árfolyammal. Tegnap 424 közelében is járt a jegyzés, a szerdai intenzív forintgyengülés folytatódott. A magyar deviza két nap alatt majdnem 4 százalékot esett miután az MNB bejelentette, hogy az újabb 125 bázispontos lépéssel lezárja a kamatemelési ciklusát. A befektetők ezt egyértelműen negatívan értékelték a forint szempontjából, hiszen eddig magasabb csúcsra számítottak a kamatpályában, a piaci árazások 14-15%-os rátát mutattak. Ez csak rátett egy lapáttal az egyébként is meglévő problémákra a forint szempontjából, a dollár erősödése és az energiaválság réme továbbra is nyomás alatt tartja a magyar devizát. A dollárral szemben most 429,45 körül járunk, míg az angol font 476,7 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty is érezhetően gyengült az utóbbi két napban, péntek reggel egyelőre minimális elmozdulással kezd, akárcsak a cseh korona. A feltörekvő piacon a török líra 0,2%-os gyengüléssel kezdi a napot a dollárral szemben, míg az orosz rubel 0,6 százalékkal erősödött reggelre.

A dollár erősödése tegnap kicsit megtorpant, de úgy tűnik, ez csak átmeneti lesz, hiszen ma reggel már ismét a 0,98-as szintet közelíti az euró-dollár, ami 0,15 százalékos dollárerősödést jelent. A japán jen és az angol font is minimális gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben.

