  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Túl erős vagy túl gyenge? Hol van a forint helye valójában?

Az elmúlt hónapok forinterősödését követően egyre többször merül fel a kérdés, hogy meddig folytatódhat ez tovább. Vannak érvek, amiket a további erősödés mellett fel lehet hozni: az MNB kamatpolitikája egyértelműen ilyen, de ha valaki nagyon akar, a folyó fizetési mérleg enyhe többletére is rámutathat, illetve a régiós devizák és inflációs folyamatok elmúlt évekbeli mozgásába is beleláthatja, hogy a forintnak akár tovább kellene erősödnie. A jelenlegi inflációs cél és növekedési, illetve versenyképességi kilátások fényében azonban a forint tartós, további nominális felértékelődése fenntartható módon csak akkor következhetne be, ha Magyarországon elkezdene gyors ütemben javulni a termelékenység. De milyen árfolyamra számíthatunk a jövőben?
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!
Információ és jelentkezés
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

A forint mostanában eléggé jó formában van. Azt hiszem, ezt kevesen gondolták volna év elején, amikor még 410 forint körüli euróárfolyam mellett 420 körüli év végi predikciók is nagy számban születtek. Ehhez képest a mostani folyamatok markáns változásról árulkodnak.

A közelmúltbeli mozgások magyarázata előtt érdemes kitérni arra, hogy hosszabb távon (legalábbis az elméletek szerint) mi határozza meg a devizaárfolyamokat. Ezek alapján vegyes kép bontakozik ki. A régiós országokkal összehasonlítva egyelőre nem feltétlenül állapítható meg a forint túlértékeltsége, ugyanakkor az tény, hogy a közelmúltbeli erősödés következtében a reálárfolyam gyors ütemű felértékelődése figyelhető meg, a fajlagos munkaerőköltség alapú reáleffektív árfolyam pedig évtizedes csúcsok körül van.

A régiót tekintve, a fogyasztói árindexek eurózónával vett különbsége alapján kiigazított, euróval szembeni árfolyam (amit a reáleffektív árfolyamindex egyfajta proxyjaként lehet tekinteni) Magyarországon erősödött a legkevésbé 2015 eleje óta. A lengyel reáleffektív-proxy eközben több, mint 15%-kal, a cseh pedig több, mint 25%-kal erősebb, mint 2015 januárjában. Ez alapján a forint teljesítménye nem mondható kirobbanónak, akár további erősödés is belelátható lenne a folyamatokba, ha itt megállnánk az elemzéssel.

Amire választ kaphat cikkünkben:

  • Hol lehet a forint egyensúlyi árfolyama?
  • Túlértékelt vagy alulértékelt a forint?
  • Hogy állunk a régiós országokhoz képest?
  • Milyen tényezők befolyásolhatják a forintot?
  • Mit várhatunk az MNB-től?
  • Gyengülés vagy további erősödés várható?

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility