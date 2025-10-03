Túl erős vagy túl gyenge? Hol van a forint helye valójában?

A forint mostanában eléggé jó formában van. Azt hiszem, ezt kevesen gondolták volna év elején, amikor még 410 forint körüli euróárfolyam mellett 420 körüli év végi predikciók is nagy számban születtek. Ehhez képest a mostani folyamatok markáns változásról árulkodnak.
A közelmúltbeli mozgások magyarázata előtt érdemes kitérni arra, hogy hosszabb távon (legalábbis az elméletek szerint) mi határozza meg a devizaárfolyamokat. Ezek alapján vegyes kép bontakozik ki. A régiós országokkal összehasonlítva egyelőre nem feltétlenül állapítható meg a forint túlértékeltsége, ugyanakkor az tény, hogy a közelmúltbeli erősödés következtében a reálárfolyam gyors ütemű felértékelődése figyelhető meg, a fajlagos munkaerőköltség alapú reáleffektív árfolyam pedig évtizedes csúcsok körül van.
A régiót tekintve, a fogyasztói árindexek eurózónával vett különbsége alapján kiigazított, euróval szembeni árfolyam (amit a reáleffektív árfolyamindex egyfajta proxyjaként lehet tekinteni) Magyarországon erősödött a legkevésbé 2015 eleje óta. A lengyel reáleffektív-proxy eközben több, mint 15%-kal, a cseh pedig több, mint 25%-kal erősebb, mint 2015 januárjában. Ez alapján a forint teljesítménye nem mondható kirobbanónak, akár további erősödés is belelátható lenne a folyamatokba, ha itt megállnánk az elemzéssel.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Hol lehet a forint egyensúlyi árfolyama?
- Túlértékelt vagy alulértékelt a forint?
- Hogy állunk a régiós országokhoz képest?
- Milyen tényezők befolyásolhatják a forintot?
- Mit várhatunk az MNB-től?
- Gyengülés vagy további erősödés várható?
