Miért bünteti megint a piac a forintot? Meg sem állunk 440-ig?

Beke Károly 2022. szeptember 30. 05:55

Csütörtök reggel új történelmi mélypontra esett a forint az euróval szemben, 424 közelében is járt a jegyzés. Az újabb zuhanást az váltotta ki, hogy az MNB kedden leállította kamatemelési ciklusát, emellett több probléma is van, melyek a magyar deviza ellen szólnak. A szakértők szerint a kilátások sem jók, akár 430-440-es euróárfolyam is jöhet még a következő hónapokban, és a kamatemelések lezárása után kevés a jegybank mozgástere.