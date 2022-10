Kegyetlenül kitart az erős dollár mellett Amerika, akkor is, ha ezzel válságba taszítja a világot

Az amerikai dollár értéke az egekbe szökött, mivel a Federal Reserve kamatemeléssel küzd az évtizedek óta legmagasabb amerikai infláció ellen, a befektetők pedig dollárban denominált eszközökbe fektetik pénzüket. A dollárindex, amely a dollárt más valuták kosarával szemben méri, idén eddig nagyjából 16%-kal emelkedett.

A dollár erősödése más valutákhoz képest nyomást gyakorol a világ számos más országára, növelve a dollárban árazott import költségeit és a dollárban denominált adósságok törlesztését. Ez különösen nehéz sok fejlődő gazdaság számára, amelyek nagy adósságokkal küzdenek, és üzemanyagaik, élelmiszereik és egyéb nyersanyagaik nagy részét importálják.

A gazdagabb gazdaságoknak is gondokkal kell szembenézniük, mivel importköltségeik emelkednek. Japán, a világ harmadik legnagyobb gazdasága nemrégiben beavatkozott a devizapiacokon a jen támogatása érdekében.

Janet Yellen pénzügyminiszter szerint az Egyesült Államok támogatja a piac által meghatározott árfolyamokat, hozzátéve, hogy a dollár ereje nagyrészt a Fed politikájának és az azt követő, az Egyesült Államokba irányuló tőkebeáramlásnak köszönhető.

Közgazdászok és korábbi pénzügyminisztériumi tisztviselők két okot említenek arra, hogy a pénzügyminisztérium valószínűleg miért nem tesz lépéseket a közeljövőben a dollár értékének csökkentése - vagy emelkedésének lassítása - érdekében.

Először is, mivel a Fed a kamatlábak tovább emeli a kamatlábakat, az amerikai devizapiaci beavatkozásnak valószínűleg korlátozott hatása lenne a dollár értékére.

Másodszor, az erős dollár segít csökkenteni az inflációt, és a pénzügyminisztérium valószínűleg nem akar olyan lépéseket tenni, amelyek alááshatják a Fed infláció megfékezésére irányuló erőfeszítéseit.

A kincstár attól tarthat, hogy a dollár erőssége megteremti a terepet a külföldi panaszoknak és az amerikai protekcionista nyomásnak, de rövid távon a legjobb stratégia az, ha csendben maradnak"

- mondta Mark Sobel, a kincstár egy korábbi vezető karrier-tisztviselője, aki most az Official Monetary and Financial Institutions Forum elnöke.

Az USA csak ritkán avatkozott be a devizapiacokba, nevezetesen az 1985-ös Plaza-megállapodás során. Az akkori megállapodás értelmében az USA, az Egyesült Királyság, Japán, Nyugat-Németország és Franciaország közös devizaintervencióban állapodott meg a dollár leértékelése érdekében. A következő évtizedben a dollár értéke csökkent, a jené pedig emelkedett. Erre a beavatkozásra azonban akkor került sor, amikor a Fed elkezdte csökkenteni a kamatokat, így a pénzügyminisztérium teret kapott a hatékony beavatkozásra.

Ha akkor próbáltak volna egy Plaza-megállapodást létrehozni, amikor a korábbi jegybankelnök, Paul Volcker erőteljesen emelte a kamatokat, valószínűleg nem jártak volna sikerrel - mondta Nathan Sheets, aki az Obama-kormányzat alatt a pénzügyminisztérium nemzetközi ügyekért felelős államtitkára volt. A Fed által létrehozott piaci dinamikát figyelembe véve Sheets szerint

a Biden-kormányzatnak nincs más választása, mint elfogadni a dollár erejét.

Lael Brainard, a Fed alelnöke pénteki beszédében azt mondta, hogy a központi bank figyelemmel kíséri a globális pénzügyi fejleményeket, ugyanakkor továbbra is elkötelezett az infláció csökkentése mellett, mégpedig úgy, hogy a kamatlábak elég magasra emelésével lassítja az amerikai gazdasági növekedést.

A monetáris politikának még egy ideig szigorúnak kell lennie ahhoz, hogy bízni lehessen abban, hogy az infláció visszatér a célhoz"

- mondta. "Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy elkerüljük az idő előtti kamatvágást".Ezek a hatások ártanak az amerikai exportőröknek, de a Biden-kormányzat nem tett erőfeszítéseket a dollár emelkedésének visszafordítására, mert alacsonyabb inflációt szeretne látni, mondják a volt tisztviselők.

Eközben az amerikai munkaerőpiac továbbra is erős, ami enyhíti a dollár erősödésével kapcsolatos esetleges politikai visszhangot. A dollár erősödéséből eredő kockázatok azonban felgyorsulhatnak a világgazdaságra nézve. A központi bankárok világszerte úgy érezhetik, hogy a vártnál gyorsabban kell kamatot emelniük, hogy saját országaikban leküzdjék az inflációt, és megakadályozzák valutáik további leértékelődését.

Ezek együttes erőfeszítései súlyosbíthatják a globális gazdasági lassulást.

A befektetők egyre inkább az amerikai dollárban találhatnak menedéket, ami tovább növeli a dollár értékét, és további piaci instabilitási kockázatokat hozhat.

Eswar Prasad, a Cornell Egyetem közgazdásza szerint az USA még e kockázatok növekedése közben sem fog lépéseket tenni a kamatemelések lassítására vagy a dollár pályájának más módon történő megváltoztatására, amíg az nem jelent közvetlen kockázatot az amerikai gazdaságra nézve. Eddig az erős dollár USA-t fenyegető kockázatai korlátozottak, míg az előnyök kézzelfoghatóak.

Nem látom, hogy a pénzügyminisztérium vagy a Fed bármi jelentőset tenne a világ más részein kialakult pénzügyi pánik enyhítésére"

- mondta Prasad.

Címlapkép: Getty Images