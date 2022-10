Ott folytatja a forint, ahol tegnap abbahagyta, tovább erősödik a magyar deviza

Kedd reggel folytatta a hétfőn indult erősödését a forint az euróval szemben, már 417 alatt jár a jegyzés. Ez persze még bőven lehet korrekció az utóbbi napok intenzív forintesése után, egyelőre úgy tűnik, hogy az orosz földgázbeszerzések halasztott fizetése rövidtávon kedvező hatással van a forintra.

A forint 416,6-ig erősödött reggel, ez 0,4 százalékkal alacsonyabb a hétfő esti szintnél. Vagyis első ránézésre nem jelentős a magyar deviza erősödése, azonban ha hozzátesszük, hogy már tegnap is egy százalékos javulással zárta a napot, akkor említésre méltó, Különösen úgy, hogy tegnap a nap első felében még új történelmi mélyponton is járt a forint 426 felett. Onnan nézve kevesebb mint egy nap alatt már két százalékos a fordulat. Ennek oka pedig az, hogy hétfő délután Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter bejelentette, hogy sikerült megállapodni a Gazprommal az orosz gázszállítások halasztott fizetéséről. Ez egyrészt likviditási szempontból pozitív, másrészt érdemben javíthatja a magyar fizetési mérleg egyenlegét, vagyis rövidtávon pozitív a forint szempontjából. Emellett pozitív hatással lehetett az is, hogy tegnap a parlament elfogadta a korrupcióval kapcsolatos jogszabálymódosítást, mely segítheti a megegyezést az uniós forrásokról. Persze ahhoz, hogy a hosszabb távú kilátásokat lássuk, még várni kell néhány napot, elképzelhető, hogy csak az egyébként is aktuális korrekciót látjuk az árfolyamban. A következő napokban kiderülhet, hogy a hatás mennyire lesz tartós. A dollárral szemben most 423,3 körül járunk, míg az angol font 480,7 forintba kerül.

A régióban a forint versenytársai közül a lengyel zloty is további 0,2%-os erősödéssel kezdte a napot, míg a cseh korona egyelőre minimális elmozdulásban van. A feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az orosz rubel pedig 0,6%-ot veszített.

A dollár erősödése ismét megtorpant kicsit az euróval szemben, a jelenlegi 0,986 körüli szint 0,35%-os gyengülést jelent tegnaphoz képest az amerikai deviza szempontjából. A japán jen 0,2 százalékos gyengüléssel, az angol font pedig 0,3%-os erősödéssel kezdte a napot.

Címlapkép: Getty Images