Ekkor jöhet a nagy dollárgyengülés

Az idei évben minden a dollár ellen szólt, és több mint 10%-ot gyengült a vezető devizákkal szemben. Viszont az is igaz, hogy május óta csendes nyugalomban ücsörög egy közel 18 éves trendvonalon.
Ha innen megfordul, és jön egy nagy dollárerősödés, akkor nem kérdés, mit kell csinálni. Amerika az első. De ha megtörik a trendvonal, az rezsimváltást, egy új befektetési korszak kezdetét jelentheti.
Az elmúlt hetekben több olyan hír is jött, amelyek fű alatt meghatározhatják a dollár sorsát. Érdemes végigvenni ezeket, hogy tudjuk, merre mozogjunk a trendvonal környékén.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés