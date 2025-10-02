Ekkor jöhet a nagy dollárgyengülés

Hónapok óta egy 18 éves trendvonalon pihen a dollár, és egyelőre nem látszik, hogy a piac eldöntötte volna az irányt. Ugyanakkor a háttérben mér elindult egy fontos folyamat, amire már márciusban figyelmeztettünk, ezt kombinálva az amerikai gazdaság kilátásaival, a monetáris politikával és Trump elnök preferenciáival kifőzzük, mikor jöhet az újabb nagy mozgás a dollárban.

Az idei évben minden a dollár ellen szólt, és több mint 10%-ot gyengült a vezető devizákkal szemben. Viszont az is igaz, hogy május óta csendes nyugalomban ücsörög egy közel 18 éves trendvonalon.

Ha innen megfordul, és jön egy nagy dollárerősödés, akkor nem kérdés, mit kell csinálni. Amerika az első. De ha megtörik a trendvonal, az rezsimváltást, egy új befektetési korszak kezdetét jelentheti.

Az elmúlt hetekben több olyan hír is jött, amelyek fű alatt meghatározhatják a dollár sorsát. Érdemes végigvenni ezeket, hogy tudjuk, merre mozogjunk a trendvonal környékén.