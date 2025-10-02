  • Megjelenítés
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében a költségvetés helyzetéről volt szó, amely kettős képet mutatott: a második negyedévben kimagasló többletet ért el a kormányzati szektor, miközben emelkedik az egész évre vonatkozó hiányvárakozás. Vendégünk volt Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatója, makroelemzője. A második részben a Magyar Nemzeti Bank első féléves jelentését és a hatalmasra duzzadt, saját tőkében mutatkozó mínuszt elemeztük Beke Károly, a Portfolio makroelemzője segítségével.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro - (00:00)
  • Költségvetés - (01:20)
  • MNB jelentés - (08:00)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

