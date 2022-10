Történelmi mélypont közelébe esett péntek éjjelre a forint, 10%-nál a 10 éves magyar hozam

A friss amerikai adatokra a dollár 0,98-ról 0,975-ig ugrott az euróval szemben és emiatt a forintot is megütötték mind az euróval, mind a dollárral szemben, mert a Fed folytatódó kamatemeléseit üzeni az adatsor.

Az EURHUF 425-ig ugrott, majd visszasüllyedt, így a 426,3-as eddig történelmi forintmélypontot csak megközelítette az árfolyam, a dollárral szemben pedig 432 körülről 436-ig ugrott az árfolyam, így a 437,5-ös eddig forintmélypont itt sem volt még közvetlen veszélyben.

A forintnál a héten „csak” annyi történt, hogy a hétfőn bejelentett megállapodás (orosz-magyar gázszerződésben egy árplafon feletti részt 3 év alatt kell kifizetni) nyomán 426-ról 416 körülig erősödött a magyar fizetőeszköz az euróval szemben, de ezzel csak visszatesztelte a korábbi ellenállási, most már támasz szintet és így a trend továbbra is emelkedő az EURHUF-ban. Amint láthatjuk: az emelkedő trendvonal most éppen 431 körül jár, ez lehet tehát az első komolyabb ellenállás az árfolyamnál felfelé.

A dollár/forint árfolyamnál is él az emelkedő trendcsatorna, annak felső széle most 448 körül jár.

A Fed várhatóan folytatódó kamatemelései mellett figyelemre méltó, hogy a magyar határidős kamatpiacon (FRA) jócskán tovább ugrottak a piaci árazások az elmúlt napokhoz képest. Ez azt jelenti, hogy míg az elmúlt napokban a piac 13,5% körülre árazta az MNB kamatemelési hullámának tényleges tetejét (tehát a 13%-os mostani szintről további emelést áraztak a befektetők annak ellenére, hogy a jegybank a múlt héten bejelentette a ciklus végét és ezen a héten már a bankközi likviditást kiszívó lépésekre váltott, igaz vegyes eredményekkel), az amerikai adatközlés után már 14,3% körüli tetőt áraznak a különböző futamidejű kamatláb-megállapodások a következő hónapokra. Jókora további MNB kamatemelésre számít tehát még a határidős kamatpiac, és nagy kérdés, hogy ezt tényleg meglépi-e a jegybank, így ez a bizonytalanság is nyomaszthatja most a forintot amellett, hogy a friss nyugdíjemeléssel a kormány is elismerte, hogy az év végéig még jelentősen gyorsuló inflációs pályára számít.

Az erős dollár, gyenge forint, illetve további magyar kamatemelésekkel és a költségvetési helyzettel kapcsolatos bizonytalanságok együtt oda vezettek, hogy még tovább emelkedtek ma a hosszabb futamidejű állampapírok referenciahozamai Magyarországon. Amint láthatjuk: a 3-20 éves szegmensben 7-8 bázisponttal tovább emelkedtek a másodpiaci referenciahozamok, így a 10 éves futamidejű papírnál is már csaknem kerek 10%-os a kamatszint, ami tübb, mint 10 éve a legmagasabb szintet jelenti. Egyúttal pedig egyre nagyobb kamatterheket jelent az állami új forrásbevonások kapcsán.

Érdemes azt is megnézni, hogy a 10 éves referenciahozamok hogyan alakultak a régiós piacokon, illetve a két kulcspiacon az elmúlt években. Amint láthatjuk, messze a magyar 10 éves hozam a legmagasabb és a felárunk is jócskán tágult a német, illetve amerikai 10 éves papírhoz képest.

Több magyar referenciahozamot egy ábrára téve pedig az láthatjuk, hogy ennyire magas hozamkörnyezetre több lejárat esetén még a 2012 eleji tetőzéskor sem volt példa, sőt például az 1 éves papírnál még 2009-es válság idején se láttunk 13%-os szintet.

