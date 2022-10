Itt az új történelmi forintmélypont, hajszálra a 430-as euró

Folytatódik a forint vesszőfutása a keddi kereskedésben, ezzel az euróval szemben új történelmi mélypontra gyengült a hazai deviza a kora esti órákban.

Hajszálja volt a 430-as euró

Nem sokkal 17:30 után történelmi mélypontra gyengült a forint az euróval szemben, miután a jegyzés 429,99-nél járt, vagyis hajszálra közelítette a lélektani szempontból is fontos 430 forintos szintet.

A mai nap folyamán a dollár az euróval szemben nem változott lényegesen, ezért erről az oldalról most nem magyarázható a forint keddi zuhanása. Azt mindenesetre érdemes megemlíteni, hogy az európai részvénypiacokon kedvezőtlen volt ma a befektetői hangulat, ami egyébként sem kedvez a feltörekvő devizáknak.

A forintgyengülés emellett begyorsult az inflációs adat megjelenése után, szeptemberben ugyanis 20,1 százalékkal emelkedtek Magyarországon a fogyasztói árak, ezzel huszonnégy éve nem látott szintre emelkedett az infláció – közölte a KSH kedd reggel.

Egyelőre rövidtávon nem látszik, mi fordíthatna a forint negatív tendenciáján azt követően, hogy az MNB két hete leállította a kamatemeléseket, a piac talán az uniós megállapodásban bízhat.

Mégis meddig folytatódhat ez?

Egy-két hete a 420-as lélektani határ áttörésekor már az látszott, hogy akár a 430-440-es árfolyam is realitás lehet, amennyiben a forint gyengülését nem állítja meg valami. Ennek a sávnak az alsó széle látótávolságon belül van, vagyis innen már bármikor jöhet egy 430 feletti árfolyam. Könnyű lenne most persze azt mondani, hogy akár a 440-450 is elképzelhető, de tényleg ez az igazság:

AHOGY FOLYAMATOSAN ESIK ÚJABB ÉS ÚJABB MÉLYPONTOKRA A FORINT, ÚGY KERÜLNEK FELJEBB A VÁRAKOZÁSOK IS. PÁR HÓNAPJA MÉG A 400 FELETTI ÁRFOLYAM TŰNT EXTRÉMNEK, MA NAGYJÁBÓL EZ MONDHATÓ EL A 450-RŐL.

Ahogy említettük, egyelőre nem látszik, mi tudna fordítani a negatív tendencián, így pedig könnyen lehet, hogy ez a várakozás is tovább tolódik majd felfelé. Első lépésben arra lenne szükség, hogy legalább egy néhány napos nyugodtabb időszakot lássunk, a természetes korrekciónál kicsit többre legyen képes a forint. Utána lehetne arról beszélni, hogy elindulhat-e a visszaerősödés. A másik (és talán valószínűbb forgatókönyv), hogy a jelenlegi túlhúzott állapotban egy hirtelen hírre (például az uniós egyezséggel kapcsolatos brüsszeli nyilatkozatra) kapcsol majd komolyabb, több százalékos erősödésbe a forint, vagyis nem fokozatos lesz az esetleges visszarendeződés.

A LEGROSSZABB FORGATÓKÖNYV PEDIG AZ, HOGY KISEBB KORREKCIÓKKAL FOLYTATÓDIK A FORINT LEÉRTÉKELŐDÉSE, ESZKÖZÖK HÍJÁN EZT A KORMÁNY ÉS A JEGYBANK IS TÉTLENÜL NÉZI MAJD.

A másik eshetőség, hogy külföldről kap "segítséget" a forint a globális tényezők változásán keresztül. A piac most árgus szemmel figyeli a friss amerikai adatokat és például a Fed szerdán érkező jegyzőkönyvét. ha ezekből azt olvasnák ki, hogy enyhül az inflációs nyomás, akkor az gátat szabhatna a dollár további erősödésének és csökkenthetné a nyomást a forinton is. Jelenleg azonban még nem az az alapforgatókönyv, hogy itt véget érne a dollár rali.

